السبت 19 آب 2023
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38.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

الذهب
38.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 38.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37 دينارا لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 45.70 و 34.30 دينار دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 271 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 310 دنانير.
ولفت إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية للعام الحالي ما زال متوسط، بالرغم من ذروته الاعتيادية بمثل هذا الوقت من كل عام، مقدرا تراجعه بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع 2022.
وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة عند 1890 دولارا للأونصة الواحدة.
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