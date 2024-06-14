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الجمعة 14 حزيران 2024
9:55 م
3830 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الجمعة
فصل الكهرباء-صيانة الكهرباء
عمان- بلغ اقصى حمل كهربائي مسجل اليوم الجمعة 3830 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وبلغ أقصى حمل كهربائي في تاريخ المملكة 4240 ميجا واط. -(بترا)
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