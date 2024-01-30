الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3980 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء الثلاثاء

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أرشيفية
بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم الثلاثاء، 3980 ميجا واط، فيما بلغ
أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4015 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء
الوطنية.اضافة اعلان
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي. -(بترا)
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