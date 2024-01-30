3980 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل مساء الثلاثاء

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بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم الثلاثاء، 3980 ميجا واط، فيما بلغأقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4015 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباءالوطنية.وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي. -(بترا)