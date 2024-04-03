4 % زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة من الصخر الزيتي

رهام زيدان

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عمان- شكلت الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الصخر الزيتي 13 % من إجمالي الطاقة التي اشترتها شركة الكهرباء الوطنية من شركات التوليد خلال العام الماضي، مرتفعة 4 % العام قبل الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية، بلغ إجمالي هذه الطاقة المنتجة من الصخر الزيتي العام الماضي 2989.1 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 993 جيجا واط /ساعة.وبلغ إجمالي الطاقة المشتراة من مختلف المصادر العام الماضي 21464.2 جيجا واط /ساعة، كانت النسبة الكبرى منها من الغاز الطبيعي وبحجم 14396 ميغاواط.وتدخل في مكونات النظام الكهربائي، الطاقة المشتراة من مصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والصخر الزيتي، إضافة إلى الطاقة المستوردة.ويتم إنتاج هذه الطاقة من خلال شركة العطارات للطاقة وباستطاعة تقدر بنحو 540 ميغاواط دخلت تجريبيا إلى الشبكة العام الماضي.ووفقا للبيانات نفسها، وصلت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي كاملة العام الماضي 5796 ميغاواط، توزعت بين مصادر الطاقة التقليدية، بـ4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها5.9 %، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة وبلغ نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 2021، وبزيادة نسبتها 1.3 %ويصنف الأردن أنه يضم رابع احتياطي في العالم في خام الصخر الزيتي على مستوى العالم، وبحجم يقدر بنحو 40 مليارا إلى 70 مليار طن من هذا الخام، والذي بدأت المملكة في إنتاج الكهرباء منه من خلال شركة العطارات التي أقامت محطة بقدرة تتجاوز 500 ميغا واط. ويبلغ عدد المواقع المعروفة للصخر الزيتي في المملكة وفقا للوزارة 18 موقعا.وتظهر الاستراتيجية الحالية لقطاع الطاقة 2020-2023 بقاء مساهمة الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية، بحدود 15 % طيلة فترة السنوات العشر المقبلة، بموجب بنود الاستراتيجية. أما خطة الوزارة فتتضمن الوصول إلى مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلي إلى 8 % من 6 % العامين 2022 و 2023.وترتبط الوزارة بـ3 اتفاقيات بخصوص استغلال الصخر الزيتي إحداها مع شركة العطارات وهي سارية وعاملة حاليا، وأخرى مع شركة جوسكو التي تعد امتدادا لشركة شل وهي قيد دراسة إلغاء قانونها في مجلس الأمة، إضافة إلى اتفاقيات موقعة مع 3 شركات في مجال التقطير السطحي.