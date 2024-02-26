الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4 مراكز خدمات حكومية شاملة العام الحالي

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
عمان- أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أمس، أن الحكومة تنوي إطلاق أربعة مراكز خدمات حكومية شاملة في محافظات الشمال والجنوب العام الحالي.اضافة اعلان
وبين الوزير، في تصريحات لـ"الغد"، أن الحكومة مستمرة في إطلاق هذه المراكز بعد نجاح هذه التجربة سابقا في ثلاث مناطق (المقابلين في عمان، مطار الملكة علياء الدولي وإربد).
وقال الوزير "مواقع إنشاء وتجهيز المراكز الأربعة الجديدة سيكون في محافظة معان (القادسية)، الكرك، الطفيلة والعقبة".
وأشار إلى أنه سيجري العمل بالتوازي على اختيار مواقع أخرى في محافظات أخرى، خلال العام الحالي، ضمن خطة الحكومة لإنشاء هذا النموذج من المراكز في كل محافظات المملكة بتقديم منظومة متكاملة ومريحة للمواطن حتى في أيام العطل الرسمية.
وتقوم فكرة مركز الخدمات الحكومية الشامل على إيجاد مركز يقدم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تستلزم قدوم المواطن ومن مكان واحد، وتندرج تحت إطار توجه الحكومة لتطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة"، للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية التي تلزمه من مكان واحد. ومن ضمن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز؛ إصدار وتجديد جوازات السفر وتأجيل تجديد دفتر خدمة العلم وعدم محكومية، الاستعلام عن المسقفات ودفعها وتقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير وإصدار مخطط موقع تنظيمي وتسجيل عقود الإيجار الكترونياً، وخدمات إذن الإشغال وغيرها من الخدمات الأخرى.
ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة هي مراكز أساسية هدفها توفير نافذة محددة وتكاملية؛ لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، بشكل يلمس المواطنون معه تحسنا في نوعية الخدمة المقدمة لهم، إذ يمكن للمواطن زيارة المركز مباشرة أو ترتيب موعد، مع بيان الخدمة التي يريدها من خلال تطبيق سند الحكومي، كما حرصت الحكومة على توفير مكتب في المركز يعنى بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتوعية وتدريب المواطنين على استخدامها، إلى جانب توفير وسائل لمراقبة الأداء وقياس رضا المتعاملين. 
إلى ذلك، أكد الوزير أن هذا التوجه لإنشاء مجموعة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، يأتي ضمن خطة حكومية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث وتطوير القطاع العام، وهي خطة شاملة.

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