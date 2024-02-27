4 ملايين دولار قرض من "الإعمار الأوروبي" لـ"تمويلكم"

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان - أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أخيرا عن تقديم قرض للشركة الأردنية للتمويل الأصغر "تمويلكم"، بقيمة 4 ملايين دولار لدعم الاسثمار في الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).ويأتي القرض بمزيج من التمويل طويل الأجل والتعاون الفني المخصص في حزمة تعزز الاستثمار المستهدف في الطاقة المستدامة في الأردن بطريقة تستجيب للنوع الاجتماعي.وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجزء الأكبر من هذا القرض وبقيمة 3 ملاين دولار بشكل مباشر، في حين سيتم تغطية تمويل بقية قيمة القرض والبالغة مليون دولار من خلال صندوق المناخ الأخضر (GCF)، في إطار تمويل الاقتصاد الأخضر التابع لصندوق المناخ الأخضر ضمن الإطار الإقليمي الأخضر للمرفق (GEFF).وبحسب بيان نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني، سيتم تخصيص عائدات القرض لتقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من قبل المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما في ذلك التي تقودها النساء، بما يتماشى مع المعايير ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة بصندوق تمويل الاقتصاد العالمي في الأردن.كما سيدعم القرض جودة تقنية المعلومات الخضراء من خلال المساهمة في هدف برنامج GEFF Jordan التابع لصندوق المناخ الأخضر (GCF) من خلال تسهيل توجيه التمويل نحو تقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف التي ستدفع التحول إلى اقتصادات مستدامة بيئيا ومنخفضة الكربون ومرنة للمناخ. .وأكد بيان البنك أن جميع المشاريع في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، مطالبة بالالتزام بلوائح ومعايير البيئة والصحة والسلامة والعمل الوطنية بالإضافة إلى معايير الأهلية البيئية والاجتماعية للمشاريع الفرعية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. سيُطلب من العميل تقديم تقارير سنوية إلى البنك لمراقبة أدائه البيئي والاجتماعي.وحول التعاون الفني وتمويل المنح بين البنك وشركة "تمويلكم" أكد البيان، بأنه من المتوقع أن تستفيد شركة تمويلكم من دعم موارد المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر وصندوق دعم المشاريع التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ستدعم أموال المانحين برنامج المساعدة الفنية الشامل على مستوى البرنامج العام لتوفير الدعم التنفيذي لتمويلكم وعملائها، والتحقق من نتائج المشاريع المكتملة. ومن المتوقع أيضا أن توفر منحة غير التعاون الفني من الاتحاد الأوروبي حوافز استثمارية للمقترضين النهائيين.وتأسست الشركة الأردنية للتمويل الأصغر "تمويلكم" في عام 1999 كشركة غير ربحية وهي مملوكة بالكامل لمؤسسة نور الحسين حيث تعمل بشكل مستقل تحت مظلة مؤسسة الملك الحسين، وهي ثاني أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في السوق الأردني، حيث تخدم حوالي 100 ألف شخص من خلال فروعها الـ 39 في الأردن (منها 26 خارج عمان)، ومنذ بداية عملياتها، قامت شركة "تمويلكم " بصرف ما يقارب 725 مليون دينار للأكثر من 400 ألف مستخدم محلي.و تقدم شركة "تمويلكم" الخدمات المالية وغير المالية لعملائها. ويقدم التمويل اللازم للأفراد المنتجين وذوي الدخل المحدود المستبعدين من النظام المصرفي من خلال منتجات وحلول وخدمات مالية متنوعة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.