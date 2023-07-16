4 مواقع لإنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة

إبراهيم المبيضين

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عمان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس، أن الحكومة تختار حاليا 4 مواقع من المخطط أن تكون مقرات لإنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة على غرار مركز الخدمات الحكومية الشامل الذي أطلق في منطقة المقابلين في عمان خلال الربع الأخير من العام الماضي.وبين الهناندة في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن الوزارة حددت هذه المواقع ولكنها لم تتفق حولها بشكل نهائي، إذ من المتوقع أن تناقش الاختيارات والتمويل لها خلال الأسبوع الحالي.وقال الهناندة: "إن مواقع المراكز تتوزع في أربع محافظات، إربد، العقبة، الطفيلة وجرش، متوقعا أن تتخذ قرارات بشأنها خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم سيجري العمل على التأسيس لها واطلاقها لتقدم خدمات حكومية شاملة تتبع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.وتوقع الهناندة، اطلاق عدد من هذه المراكز حال اكتمال تجهيزاتها قبل نهاية العام الحالي، لتباشر تقديم خدمات شاملة للمواطنين تتبع العديد من المؤسسات والوزارات.والمراكز الأربعة في حال تم اطلاقها ستضاف إلى مركزين للخدمات الحكومية الشاملة، الأول يعمل فعليا منذ الربع الأخير من العام الماضي، وموقعه في المقابلين/ عمان، والآخر تم اختيار موقعه في المطار، ومن المنتظر تفعيل خدماته خلال المرحلة المقبلة.وأشار، إلى أن هذا التوجه لإنشاء مجموعة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة يأتي ضمن خطة حكومية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث وتطوير القطاع وهي خطة شاملة، حيث تشمل الخطة، إنشاء وإطلاق ستة عشر مركز خدمات حكومية شاملة حتى العام 2025، لتقديم مجموعة من الخدمات الحكومية "المكانية" (التي لا يمكن تقديمها إلكترونيا)، والتي تتبع مؤسسات عدة من مكان واحد، إذ جرى إطلاق أول مركز تجريبي في شهر أيلول(سبتمبر) من العام 2022، في منطقة المقابلين.وتقوم فكرة مركز الخدمات الحكومية الشامل في إيجاد مركز يقدم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تستلزم قدوم المواطن ومن مكان واحد وتندرج تحت إطار توجه الحكومة لتطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة"، للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية التي تلزمه من مكان واحد.