الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

4 مواقع لإنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة

مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
الاقتصاد الرقمي والريادة
عمان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس، أن الحكومة تختار حاليا 4 مواقع من المخطط أن تكون مقرات لإنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة على غرار مركز الخدمات الحكومية الشامل الذي أطلق في منطقة المقابلين في عمان خلال الربع الأخير من العام الماضي. اضافة اعلان
وبين الهناندة في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن الوزارة حددت هذه المواقع ولكنها لم تتفق حولها بشكل نهائي، إذ من المتوقع أن تناقش الاختيارات والتمويل لها خلال الأسبوع الحالي. 
وقال الهناندة: "إن مواقع المراكز تتوزع في أربع محافظات، إربد، العقبة، الطفيلة وجرش، متوقعا أن تتخذ قرارات بشأنها خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم سيجري العمل على التأسيس لها واطلاقها لتقدم خدمات حكومية شاملة تتبع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. 
وتوقع الهناندة، اطلاق عدد من هذه المراكز حال اكتمال تجهيزاتها قبل نهاية العام الحالي، لتباشر تقديم خدمات شاملة للمواطنين تتبع العديد من المؤسسات والوزارات. 
والمراكز الأربعة في حال تم اطلاقها ستضاف إلى مركزين للخدمات الحكومية الشاملة، الأول يعمل فعليا منذ الربع الأخير من العام الماضي، وموقعه في المقابلين/ عمان، والآخر تم اختيار موقعه في المطار، ومن المنتظر تفعيل خدماته خلال المرحلة المقبلة.
وأشار، إلى أن هذا التوجه لإنشاء مجموعة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة يأتي ضمن خطة حكومية تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث وتطوير القطاع وهي خطة شاملة، حيث تشمل الخطة، إنشاء وإطلاق ستة عشر مركز خدمات حكومية شاملة حتى العام 2025، لتقديم مجموعة من الخدمات الحكومية "المكانية" (التي لا يمكن تقديمها إلكترونيا)، والتي تتبع  مؤسسات عدة من مكان واحد، إذ جرى إطلاق أول مركز تجريبي في شهر أيلول(سبتمبر) من العام 2022، في منطقة المقابلين. 
وتقوم فكرة مركز الخدمات الحكومية الشامل في إيجاد مركز يقدم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تستلزم قدوم المواطن ومن مكان واحد وتندرج تحت إطار توجه الحكومة لتطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة"، للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية التي تلزمه من مكان واحد.
جانب من اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة تجارة عمان - (من المصدر)

العرموطي: 14 شركة تلجأ لقانون الإعسار منذ24 ساعة

جبال ضانا التي تزخر بكميات كبيرة من النحاس- (أرشيفية)

العناصر الطبيعية النادرة.. باب جديد للاستثمار ينتظر دراسة الجدوى منذ24 ساعة

معروضات من الذهب في وسط البلد - (الغد)

توقع ارتفاع الطلب على الذهب بعد "التوجيهي" منذ24 ساعة

غرفة صناعة الأردن - (أرشيفية)

الصناعات البلاستيكية والمطاطية تغطي 59.7 % من الاستهلاك المحلي منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تويتر و ثريدز

هل يتمكن "ثريدز" من قتل "تويتر"؟

منذ 16 دقيقة
تطبيق ثريدز

"ثريدز".. مستخدمون يخوضون التجربة من باب "المسايرة الإلكترونية"

منذ 16 دقيقة
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

%50 تراجع طلبات الحصول على رخص "الكهرباء والطاقة المتجددة"

منذ 16 دقيقة
الدفع الالكتروني

%153 زيادة الدفع عبر الهاتف

منذ 16 دقيقة
العلم الأردني -(الغد)

بقيمة 373 مليونا.. طرح 5 فرص استثمارية بقطاع الرعاية الصحية

منذ 17 دقيقة
طلبة في غرفة صفية بإحدى المدارس الحكومية بعمان - (الغد)

"الأميركية للتنمية" تمول 4 مشاريع جديدة بـ114 مليون دولار

منذ 17 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 