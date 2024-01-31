%4.31 انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين

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انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال العام الماضي، بنسبة 4.31 بالمائة، ليصل إلى 135.62 مقابل 141.72 للفترة نفسها من العام 2022.وأوضح التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، أن الانخفاض جاء نتيجة لإنخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.24 بالمائة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.49 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.17 بالمائة.وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الأول(ديسمبر) من العام الماضي، ليصل إلى ما مقداره 134.97 مقابل 139.48 للشهر ذاته من العام 2022، مسجلا انخفاضا نسبته 3.24 بالمائة، علما بأن سنة الأساس هي (2010=100).وبين، أن ما أسهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون الأول(ديسمبر) من العام الماضي، مقارنة مع الشهر المقابل من العام 2022، انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.71 بالمائة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.85 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.65 بالمائة.وانخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الأول(ديسمبر) من العام الماضي، بنسبة 1.07 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 134.97 مقابل 136.43 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الأول(ديسمبر) من العام الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1 بالمائة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.73 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.19 بالمائة. -(بترا)