4.7 مليار دينار التحصيلات الضريبية حتى نهاية أيلول

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قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إنّ التحصيلات الضريبية من ضريبتي الدخل والمبيعات لشهر أيلول بلغت 470 مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2022 حوالي 422 مليونا بنسبة زيادة مقدارها 11.4 %.وتأتي هذه الزيادة نتيجة زيادة التحصيلات الضريبية في كل من ضريبتي الدخل والمبيعات حيث ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية بنسبة 23 بالمئة.وارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمئة والجدير بالذكر بأن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بنسبة 23.4 بالمئة لا تنحصر على مساهمتها في توفير التمويل اللازم للخزينة العامة وإنما تنعكس بصورة إيجابية على معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وبشكل يمكن من زيادة الضرائب المباشرة في مساهمتها في الحصيلة الضريبية.وأوضخ أبو علي أن إجمالي التحصيلات من ضريبتي الدخل والمبيعات من بداية العام ولغاية نهاية شهر أيلول بلغت 4.7 مليار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2022 حوالي 4.4 مليار بزيادة مقدارها حوالي 300 مليون دينار وبنسبة نمو 6.5 بالمئة.وتشمل هذه الزيادة زيادة في كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث بلغت ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية حوالي 1.571 مليار دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي1.334مليار وبنسبة نمو تصل الى 18 بالمئة .وبين ان هذه التحصيلات لضريبة الدخل خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام ليس فقط تزيد على تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي وانما تكون قد تجاوزت كامل المقدر السنوي في الموازنة العامة لضريبة الدخل كما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات من بداية العام وحتى نهاية أيلول حوالي3.331 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 3.079مليار ن دينار وبنسبة نمو 2 بالمئة .وأشار الى ان هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية تعود بالإضافة الى النمو في النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية في المملكة والى نجاعة برامج الإصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبرنامج تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي بحيث مكنت هذه الإصلاحات من تحسين كفاءة النظام الضريبي والمساهمة في تحسين العدالة الضريبية وزيادة التحصيلات الضريبية والمساهمة في معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .وأوضح ان استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تطبيق التدقيق الضريبي الإلكتروني أدى الى رفع كفاءة خطة الدائرة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي بحيث مكن من تحقيق فروقات من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال التسعة اشهر الأولى من هذا العام بلغت 338 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 322 مليون دينار وبنسبة زيادة حوالي 5 بالمئة.وتأتي هذه الزيادة في الفروقات على الرغم من انخفاض عدد الجولات التفتيشية بنسبة 25 بالمئة مما يؤكد كفاءة وفعالية هذه الجولات والتي تعتمد على خطة إدارة المخاطر والمعايير والممارسات الفضلى في مكافحة التهرب الضريبي.وتعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الإلكتروني مما ساهم في سرعة استكمال إجراءات التدقيق الضريبي واكتشاف الفروقات الضريبية بأسرع وقت ممكن حيث يأتي هذه البرنامج ضمن حزمة البرامج الالكترونية والتحديث والتطوير باستخدام التقنيات في مهام وواجبات الدائرة وذلك بعد ان تم استكمال توفير تقديم الخدمات الضريبية إلكترونياً والبالغ عددها 63 خدمة ضريبية إلكترونية وبرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.--(بترا)