الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

40 ألف شاب وشابة يستفيدون من أسبوع الريادة

مركز الملكة رانيا للريادة
مركز الملكة رانيا للريادة
عمان- أكد مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أن الأسبوع العالمي للريادة 2023 استقطب أكثر من 40 ألف شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.
وقال عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن الأسبوع العالمي للريادة الذي انعقد بتنظيم من المركز في الفترة من 13 الى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وبشراكة استراتيجية مع شركة "زين الأردن" من خلال منصة زين للإبداع "زينك"، تمكن من الوصول الى هذا العدد من الشباب في مختلف محافظات من خلال ورشات وجلسات توعوية متخصصة في كل مجالات تأسيس المشاريع وريادة الأعمال دون أي مظاهر احتفالية تضامنا مع الأهل في غزة".اضافة اعلان
وبين عبيدات، أن العدد الذي استفاد من فعاليات أسبوع الريادة العالمي، العام الحالي، كان غير متوقع، خصوصا أنه يزيد بنحو ثلاثة أضعاف على العدد الذي سجل في أسبوع الريادة العالمي العام الماضي والذي استفاد من فعالياته وقتها أكثر من 12 ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات.
لكنه فسر زيادة أعداد المستفيدين من أنشطة وفعاليات أسبوع الريادة العالمي 2023 ، الذي انعقد في دورته الخامسة عشرة، لأنه ركز كثيرا العام الحالي على المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات التي عقدت فعاليات توعوية متنوعة استفاد منها عدد كبير من طلابها، في مجال التوعية بمفاهيم ريادة الأعمال.
وبين عبيدات، أن أسبوع الريادة العالمي في الأردن نجح في عقد 727 فعالية ونشاطا في مختلف محافظات المملكة، عدد كبير منها انعقد في مؤسسات تعلمية وجامعات، الى جانب فعاليات انعقدت بالتعاون مع جهات متخصصة ومعنية بريادة الأعمال.
وقال "أسبوع الريادة العالمي تمكن من عقد هذا العدد الكبير من الفعاليات بالتعاون مع حوالي 92 جهة ومؤسسة معنية بريادة الأعمال والتعليم، بمعدل 55 مستفيدا ومشاركا في الفعالية الواحدة". 
ويعد أسبوع الريادة العالمي من أكبر الأحداث المتخصصة في ريادة الأعمال حول العالم، لتشجيع الشباب والمبتكرين الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع.
الى ذلك، أكد عبيدات أن فعاليات العام الحالي ركزت على ثقافة ريادة الأعمال والتدريب والتوعية والتعليم في كل مجالات الريادة وإنشاء الأعمال وعوامل نجاح الأفكار للتحول الى مشاريع إنتاجية مؤثرة في الاقتصاد، لتحفيز الشباب على دخول باب ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وابتكار الأفكار التي تعالج مشاكل المجتمع والاقتصاد في كل القطاعات، مع الاعتماد وتطويع التقنيات الحديثة في هذه الأفكار والمشاريع.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شاحنات

"استراتيجية النقل" تسعى لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي

منذ 39 دقيقة
العلم الأردني

5 ملايين دينار لزيادة صادرات 150 منشأة صناعية

منذ 39 دقيقة
أحد محال بيع الذهب - (تعبيرية)

الذهب يتجه لثاني مكاسب أسبوعية على التوالي

منذ11 ساعة
الجمعة البيضاء

العدوان على غزة يلقي بظلاله على فعاليات " الجمعة البيضاء" محليا

23 تشرين الثاني 2023
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر "البورصة" يستقر

23 تشرين الثاني 2023
العلم الأردني-(الغد)

خبراء يؤكدون ضرورة التحوط في الموازنة المقبلة

22 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 