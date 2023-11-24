40 ألف شاب وشابة يستفيدون من أسبوع الريادة

ابراهيم المبيضين

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عمان- أكد مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أن الأسبوع العالمي للريادة 2023 استقطب أكثر من 40 ألف شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.وقال عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن الأسبوع العالمي للريادة الذي انعقد بتنظيم من المركز في الفترة من 13 الى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وبشراكة استراتيجية مع شركة "زين الأردن" من خلال منصة زين للإبداع "زينك"، تمكن من الوصول الى هذا العدد من الشباب في مختلف محافظات من خلال ورشات وجلسات توعوية متخصصة في كل مجالات تأسيس المشاريع وريادة الأعمال دون أي مظاهر احتفالية تضامنا مع الأهل في غزة".وبين عبيدات، أن العدد الذي استفاد من فعاليات أسبوع الريادة العالمي، العام الحالي، كان غير متوقع، خصوصا أنه يزيد بنحو ثلاثة أضعاف على العدد الذي سجل في أسبوع الريادة العالمي العام الماضي والذي استفاد من فعالياته وقتها أكثر من 12 ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات.لكنه فسر زيادة أعداد المستفيدين من أنشطة وفعاليات أسبوع الريادة العالمي 2023 ، الذي انعقد في دورته الخامسة عشرة، لأنه ركز كثيرا العام الحالي على المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات التي عقدت فعاليات توعوية متنوعة استفاد منها عدد كبير من طلابها، في مجال التوعية بمفاهيم ريادة الأعمال.وبين عبيدات، أن أسبوع الريادة العالمي في الأردن نجح في عقد 727 فعالية ونشاطا في مختلف محافظات المملكة، عدد كبير منها انعقد في مؤسسات تعلمية وجامعات، الى جانب فعاليات انعقدت بالتعاون مع جهات متخصصة ومعنية بريادة الأعمال.وقال "أسبوع الريادة العالمي تمكن من عقد هذا العدد الكبير من الفعاليات بالتعاون مع حوالي 92 جهة ومؤسسة معنية بريادة الأعمال والتعليم، بمعدل 55 مستفيدا ومشاركا في الفعالية الواحدة".ويعد أسبوع الريادة العالمي من أكبر الأحداث المتخصصة في ريادة الأعمال حول العالم، لتشجيع الشباب والمبتكرين الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع.الى ذلك، أكد عبيدات أن فعاليات العام الحالي ركزت على ثقافة ريادة الأعمال والتدريب والتوعية والتعليم في كل مجالات الريادة وإنشاء الأعمال وعوامل نجاح الأفكار للتحول الى مشاريع إنتاجية مؤثرة في الاقتصاد، لتحفيز الشباب على دخول باب ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وابتكار الأفكار التي تعالج مشاكل المجتمع والاقتصاد في كل القطاعات، مع الاعتماد وتطويع التقنيات الحديثة في هذه الأفكار والمشاريع.