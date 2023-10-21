40.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

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عمان - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، أمس، 40.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.60 دينار لجهة البيع.وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.50 و 35.90 دينار على التوالي.وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 325 دينارا.ولفت علان لــ (بترا)، إلى أن الطلب بالسوق المحلية على المصاغ الذهبي والليرات لغايات الاستثمار انخفض جراء ارتفاع الأسعار عالميا.وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 1982 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن أحداث المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسهمت بزيادة أسعار الذهب عالميا بمقدار 160 دولارا للأونصة منذ العاشر من الشهر الحالي.-(بترا)