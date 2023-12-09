السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

40.6 دينار سعر الذهب عيار 21

مصاغات ذهبية
مصاغات ذهبية
 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، أمس، عند 40.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.90 دينار لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47.80 و 36.10 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 287 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 228 دينارا.
وبين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العرض بالسوق المحلية "متوسط" فيما الطلب "خفيف"، متوقعا أن يكون الطلب أكثر من العرض خلال الاسبوع الحالي مع انخفاض الاسعار.
وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية، أمس الجمعة على انخفاض، مسجلا 2003 دولارات للأونصة الواحدة، عازيا ذلك لظهور بيانات اقتصادية أميركية جيدة تتعلق بالدولار، إضافة لعمليات جني أرباح من المستثمرين.-(بترا)
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