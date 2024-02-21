400 مليون دينار إنفاق الزوار الدوليين الشهر الماضي

محمد أبو الغنم

عمان- بلغ حجم إنفاق الزوار الدوليين للأردن في أول شهر من العام الحالي 400 مليون دينار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.

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وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "الغد" بلغ إنفاق الزوار الدوليين (الأجانب والعرب والمغتربين) 400 مليون.



وبحسب وزارة السياحة، فإن إنفاق المقيمين في الأردن تشمل التعليم والسياحة والعلاج.



وسجلت الجنسية الأجنبية خلال الشهر الماضي من العام الجاري بحجم إنفاق بلغ نحو 62 مليون دينار .

وجاء زوار المملكة من الجنسية العربية بحجم إنفاق يصل إلى 186.1 مليون دينار خلال الشهر الأول من هذا العام.



وسجل إنفاق الزوار الدوليين من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) نحو 145 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني(يناير) الماضي.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني(يناير) الماضي نمواً نسبته 0.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 554.2 مليون دولار.



وتراجع إجمالي أعداد زوار المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي

6.7 % ليسجل المجموع (سياح المبيت واليوم الواحد) 469.8 ألف مقارنة مع 504 آلاف في الشهر نفسه من العام الماضي.



وحقق الدخل السياحي خلال العام الماضي حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعاً بنسبة 27.4 % ليبلغ ما قيمته 5,253.5 مليار دينار (7,409.7 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6,353.8 ملايين سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.