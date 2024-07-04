41.7 مليار دينار إجمالي رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار

طارق الدعجة

41.7 مليار دينار اجمالي رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار



ارتفاع العجز في الموازنة العامة قبل المنح بنسبة 22% خلال الربع الأول



24.9 مليون دينار قيمة انخفاض النفقات الرأسمالية



9.2 مليار دينار اجمالي الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي



2 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة حتى نهاية آذار



49.6 مليون دينار حجم المنح الخارجية خلال الربع الأول







ارتفع قيمة العجز المالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية قبل المنح خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة عن وزارة المالية.



وبحسب النشرة التي اصدرتها الوزارة اليوم الخميس بلغ قيمة العجز في الموازنة العامة للحكومة المركزية قبل المنح خلال الربع الاول من العام الحالي 478.4 مليون دينار مقابل 391.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وزيادة قيمتها 87.2 مليون دينار.



وعند احتساب قيمة العجز بعد المنح تظهر النشرة ارتفاع ايضا قيمة العجز المالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية بنسبة 13% لتصل الى 428.8 مليون دينار مقابل 381.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وتظهر النشرة ايضا ان رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) بلغ ما قيمته 32.5 مليار دينارأو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار العام الحالي مقابل 32.2 مليار دينار في نهاية عام 2023 أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.7 مليار دينار.



وعند احتساب ديون الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصل اجمالي رصد الدين الى 41.7 مليار دينار فيما بلغت اجمالي قمية الدين الحكومة لصالح اموال الصندوق حتى نهاية اذار 9.2 مليار دينار .



وحول توزيع رصد الدين الحكومي تظهر النشرة الى ان رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) بلغ في نهاية شهر آذار من العام الحالي حوالي 18.293 مليار دينار أو ما نسبته %50.1 من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر آذار من العام الحالي مقابل 18.207 مليار دينار في نهاية عام 2023 أو ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023.



اما رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) بلغ في نهاية شهر آذار من العام الحالي حوالي 14.244 مليار دينار او ما نسبته %39 من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2024 مقابل 14.081مليار دينار في نهاية عام 2023 أو ما نسبته 39% من الناتج المحلي الاجمالي العام 2023.



ووفقا للنشرة بلغت خدمة الدين الخارجي / فوائد (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آذار من العام الحالي حوالي 121.4 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 37.7 مليون دينار.



كما اظهرت نشرة المالية ان إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ حوالي 2.4 مليار دينار مقابل 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 101.8 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 126.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.6%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي24.9 مليون دينار أو ما نسبته 20%..



وبلغت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى ما قيمته 2 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع بلغ 45.6 مليون دينار وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 61.7 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 16.1 مليون دينار.



ووفقا للنشرة جاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع الضرائب على "الدخل والأرباح" بما قيمته 58.9 مليون دينار أو ما نسبته 14.7%، وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات" بما قيمته 8.2 مليون دينار أو ما نسبته 0.8%، كما انخفضت حصيلة الضرائب على المعاملات المالية ضريبة بيع العقار بحوالي 0.1 مليون دينار أو ما نسبته 0.3%، وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 5.4 مليون دينار أو ما نسبته 9%



كما جاء الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة لانخفاض حصيلةالإيرادات المختلفة بحوالي 50.4 مليون دينار، وارتفاع حصيلة ايرادات دخل الملكية بحوالي 33.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 0.5 مليون دينار.



كما اظهرت النشرة ان حجم المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ ما مقداره 49.6 مليون دينار مقابل 10.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع بلغ حوالي 39.5 مليون دينار أو ما نسبته 391.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وعليه ، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 2.090 مليار دينار دينار مقابل 2.005 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع بلغ مقداره 85.1 مليون دينار أو ما نسبته 4.2%.

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