%42 ارتفاع استهلاك الإنترنت في 2023

إبراهيم المبيضين

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عمان – شهد العام الماضي زيادة كبيرة في استهلاك الأردنيين لخدمات الإنترنت عريضة النطاق السلكية أو اللاسكية، منسجمة مع ارتفاع عمليات التحول الرقمي واعتماد الناس على الشبكة العنكبوتية في أعمالهم وحياتهم مع زيادة استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها، حيث كشفت آخر الارقام الرسمية الحكومية نموا كبيرا في استهلاك البيانات وبنسبة وصلت 42 %.وأظهرت الأرقام الصادرة في التقرير الربعي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن حجم استهلاك الأردنيين للإنترنت بجزأيه السلكي واللاسكي بلغ خلال العام الماضي كاملا، حوالي 6.1 مليار جيجابايت، والذي يعتبر أكبر مستوى من استهلاك الإنترنت منذ انطلاقة الخدمة في المملكة قبل أكثر من 25 سنة.وبين التقرير، الذي رصد أبرز مؤشرات انتشار خدمات الاتصالات في المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي، أن حجم استهلاك الإنترنت في الأردن ومع الوصول إلى هذا المستوى، يكون زاد بمقدار 1.8 مليار جيجابايت وبنسبة 42 %، بالمقارنة مع مستوى الاستهلاك المسجل في العام السابق والذي بلغ وقتها 4.3 مليار جيجابايت.ووفقا للأرقام الرسمية، توزع حجم الاستهلاك الكلي لخدمات الإنترنت عريضة النطاق خلال العام الماضي، على النحو الآتي، حيث بلغ حجم استهلاك الإنترنت السلكي الثابت حوالي 4.1 مليار جيجابات، ليشكل النسبة الكبرى من إجمالي حجم الاستهلاك الذي يعتمد على الشبكات الثابتة مثل الفايبر، فيما بلغ حجم استهلاك الإنترنت اللاسلكي عبر شبكات الاتصالات المتنقلة من الأجيال الثالث والرابع والخامس قرابة 2 مليار جيجابايت.