46.283 صافي فرص العمل خلال النصف الثاني من العام 2022

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ارتفع صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني، خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلى 46.283 فرصة عمل، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وبذلك، يكون الاقتصاد الوطني قد حقق زيادة نسبتها 34 % ضمن مؤشر فرص العمل المستحدثة، إذ كانت تبلغ 34.46 ألف فرصة عمل في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.وبينت الدائرة أن عدد الوظائف الجديدة، خلال النصف الثاني من العام الماضي، بلغ 86.284 فرصة عمل وعدد الوظائف التي خسرها الاقتصاد 40.001 وظيفة.وأوضحت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ 32.888 وظيفة شكلت نسبة مقدارها 71.1 % من مجموع صافي فرص العمل الكلي، في حين بلغ صافي فرص العمل للإناث 13.395 فرصة عمل؛ أي ما نسبته 28.9 %.وبينت النتائج أن الفئة العمرية 20-29 سنة قد حصلت على الحصة الكبرى من صافي فرص العمل المستحدثة؛ حيث بلغت 40.336 فرصة عمل، تلتها الفئة العمرية 30-39 سنة بواقع 6.983 وظيفة، ثم الفئة العمرية 15-19 سنة بواقع 2.436 فرصة عمل، علما أن الفئات العمرية +40 سنة قد فقدت ما مقداره 3.471 فرصة عمل.وتباينت نسبة صافي فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي والجنس؛ حيث بلغت نسبة صافي فرص العمل للذكور من حملة درجة البكالوريوس فأعلى 39.2 % مقابل 63.7 % للإناث.وأسهم القطاع الخاص بغالبية صافي الوظائف المستحدثة بمقدار 36.405 فرص وبما نسبته 78.7 %، في حين كانت مساهمة القطاع العام 9.453 فرصة عمل بما نسبته 20.4 %، أما حصة المنظمات غير الحكومية في صافي عدد الوظائف فكانت ضئيلة جداً وبما نسبته 0.7 %.وكانت محافظة العاصمة الأعلى في استحداثها لصافي فرص العمل بنسبة بلغت 61 % من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة، بينما سجلت محافظة معان أدنى نسبة في استحداث الوظائف بما نسبته 0.2 % من إجمالي صافي فرص العمل الكلي خلال النصف الثاني من العام الماضي.أما حسب الجنسية، فقد أظهرت النتائج أن نسبة صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين في النصف الثاني من العام الماضي، قد بلغت 88.6 % من صافي فرص العمل الكلي؛ أي بمقدار 41.013 فرصة عمل.وبحسب نتائج المسح، تركزت غالبية صافي فرص العمل في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وبلغت 9.489 فرصة عمل، تلاه نشاط التعليم حيث تم استحداث 7.150 فرصة عمل.أما من حيث المهنة، فتشير النتائج إلى أن 39.3 % من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة كان لمهنة الاختصاصيين، تلاها عاملو البيع والخدمات بنسبة بلغت 33.2 %.أما عن الأسباب التي تؤدي الى ترك الفرد عمله وبحثه عن عمل جديد، فقد بينت النتائج أن السبب الرئيسي كان يتعلق بظروف العمل وطبيعته، وقد استحوذت على النسبة الكبرى 54 % والتي تشمل بعد مكان العمل عن مكان الإقامة وطول ساعات العمل، فيما كانت النسبة 46 % لبقية الأسباب.وتجدر الإشارة إلى أن مسح فرص العمل المستحدثة يشتمل على عينة يبلغ حجمها حوالي 50 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح فرص العمل ينفذ بشكل نصف سنوي ويقدم بيانات تعكس واقع النصف كاملاً تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول، ويتم سؤال الفرد فيما إذا حصل على عمل جديد أو ترك عمله أو غير عمله خلال الأشهر الستة السابقة ليوم المقابلة.