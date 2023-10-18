الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

461 برنامجا تدريبيا من الدول المانحة في 8 أشهر

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
عمان- بلغ عدد برامج التعاون الفني والتدريب التي تمكنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توفيرها عبر الدول المانحة وبعض المؤسسات الاقليمية والدولية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 461 برنامجا، وفق ما أظهر تقرير المساعدات الخارجية الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني أخيرا.اضافة اعلان
وبين التقرير أن البرامج التي تم توفيرها تختص في عدة مجالات منها المياه والطاقة والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مجالات السياحة والنقل والمالية العامة والتنمية المستدامة، إضافة إلى برامج فنية وتدريبة في مجالات الابداع والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن السيبراني والتحول الرقمي والمدن الذكية، علاوة على برامج في مجالات الصحة والزراعة والإعلام وتمكين الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومجال إدارة المخاطر والكوارث.
وأشار التقرير إلى أن هذه البرامج التي عادة ما يستفيد منها موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية، قد تم تقديمها من قبل عدة دول وهي اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا والهند والصين وتايلند وتايوان وسنغافورة، إضافة إلى المعهد العربي للتخطيط في الكويت، لافتا إلى أنه حتى الآن تم قبول مشاركة ما يزيد على 453 من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذه البرامج.  
وأوضح التقرير أنه تم اخيرا توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين المعهد العربي للتخطيط من جانب وكل من معهد الإدارة العامة ومركز الملك عبدالله للتميز من جانب اخر. 
وحول المنح الدراسية التي تمكنت وزارة التخطيط من توفيرها حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، فقد بلغت نحو  97  فرصة تنافسية للحصول على منح للدراسات العليا، وذلك من خلال برامج المنح الدراسية المقدمة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين الشعبية ، وهولندا وتايلاند ، وقد تم نشرها وتعميمها على موظفي القطاع العام من خلال ديوان الخدمة المدنية والجامعة . 
وفي جانب التعاون العلمي والثقافي والذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في هذا الجانب مع مختلف الدول الصديقة، فقد أكد التقرير بأنه تم إعداد الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي، والتي تغطي مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام  والاتصال والرياضة والشباب مع كل من كوريا الجنوبية واليونان والصين وأذربيجان، حيث إنه من المتوقع أن يتم توقيع هذه البرامج قبل نهاية العام الحالي 2023.
وبين التقرير أنه قد تم خلال العام الحالي توقيع برنامجين في مجال التعاون العلمي والثقافي وهما برنامج التعاون في مجالات التعليم والثقافة مع قبرص، إضافة إلى برنامج التعاون مع بلغاريا في مجال التعليم والعلوم والثقافة. 
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