الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

47.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلي

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مصاغات ذهبية في أحد محلات بيع الذهب-(ارشيفية)
عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلي، أمس، عند 47.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 45.20 دينار لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 54.20 و42.20 على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 335 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 382 دينارا.
وتوقع علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ينشط سوق الذهب محليا لجهة الطلب بعد انقضاء فترة عيد الفطر وتوجه المواطنين للاستعداد لموسم مناسبات الزفاف.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر سجل رقما تاريخيا جديدا عند 2432 دولارا للأونصة الواحدة، بفعل ظروف سياسية بحته تشهدها المنطقة، لكنه عاد وانخفض بعد حدوث عمليات بيع كبيرة وجني أرباح، وأنهى تداولات الأسبوع بسعر 2344 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)
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