 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

489 ألف أردني يسافرون للسياحة في 3 أشهر

Untitled-1
اسطنبول أحد أبرز الوجهات السياحية للأردنيين - (أرشيفية)
عمان- ارتفع عدد الأردنيين الذين سافروا إلى خارج الممكلة بنسبة 27 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بألفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار. اضافة اعلان
وبلغ عدد الأردنيين الذين سافروا إلى خارج الأردن 489.4 ألف مسافر مقارنة مع 384 ألفا.
وبلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغاية السياحة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 164.6 ألف مسافر بزيادة نسبتها 17.6 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي او بمقدار يزيد على 24 ألف مسافر الذي بلغ نحو 140 ألف مسافر.
وسجل شهر شباط (فبراير) الماضي اعلى نسبة زيادة إذ وصلت الى 164.1 ألف مسافر مقارنة بنفس الشهر الذي بلغ 122.4 ألف مسافر بزيادة نسبتها 34.6 % او بمقدار يزيد على 41.5 ألف مسافر.
وبلغ عدد المغادرين خلال شهر آذار (مارس) الماضي اكثر من 160.6 ألف مسافر مقارنة 122 ألف مسافر خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.3 % او بمقدار يزيد على 38 ألف مسافر.  
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار فإن اعداد المسافرين الأردنيين خارج البلاد لغاية السياحة خلال العام الماضي بلغت نحو 1.708 مليون مسافر بزيادة نسبتها 22.1 % مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ نحو 1.399 مليون مسافر. 
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1719501270803552800

"تجارة الأردن" تدعو لبناء وحدة اقتصادية تكاملية مع سلطنة عمان

منذ1 ساعة
العلم الأردني

تدفق الاستثمار الأجنبي للأردن يهبط 33 %

26 حزيران 2024
بنايات سكنية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

12 % انخفاض مساحات الأبنية المرخصة

26 حزيران 2024
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة يرتفع 0.38 %

26 حزيران 2024
1719412393732175800

"جيمر جي".. شركة أردنية ناشئة تقتحم عالم الرياضات الإلكترونية

26 حزيران 2024
1719419307752400500

الخرابشة: الأردن من أوائل الدول بالمنطقة بالطاقة المتجددة

26 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ24 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 