5.7 % ارتفاع حمل النظام الكهربائي في 2023

رهام زيدان

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عمان- أشارت أرقام شركة الكهرباء الوطنية إلى أن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي ارتفع خلال العام الماضي، بنسبة 5.7 % مقارنة بالعام الذي سبقه.ووفقا لبينات الشركة، فقد سجل حمل النظام الكهربائي العام الماضي 4240 ميغاواط مقارنة مع 4010 ميغاواط العام الذي سبقه، حيث سجل هذا الحمل منتصف آب (أغسطس) من العام الماضي، تزامنا مع موجة حر أثرت على المملكة في ذلك الوقت.ووسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة والمعادن د. تحرير القاق: "إن ذروة فصل الصيف عادة ما تشهد ارتفاعا في الأحمال الكهربائية نتيجة النمط الاستهلاكي في هذه الفترة على وسائل التبريد العاملة بالكهرباء، كما هو الحال بالنسبة للتدفئة شتاء"، مؤكدة أن القدرة التوليد للطاقة الكهربائية من مختلف مصادر التوليد تغطي الأحمال كاملة في أوقات الذروة.وبينت، أن الهيئة وبصفتها الناظم لقطاع الكهرباء في المملكة والمراقب لأداء الشركات العاملة فيه، توعز بداية كل فصل لشركات القطاع بالاستعداد مسبقا لمواجهة الطلب في هذه الفترة سواء الناتج عن ظروف الطقس أو للتعامل مع أي انقطاعات تحصل لأي سبب طارئ.وأضافت، أن الهيئة تحدث أيضا خططها في هذا الشأن بداية كل عام وتجددها وفقا للظروف والمعطيات المتغيرة وبالتعاون مع شركات القطاع ومراكز المراقبة والسيطرة، بهدف استدامة التزويد واستمرار الخدمة للتعامل مع الانقطاعات بالسرعة الممكنة.ودعت في هذا الصدد، إلى مراقبة الاستهلاك في أوقات الذروة تجنبا للأحمال الزائدة على المحولات وكذلك، ارتفاع الفواتير الشهرية نتيجة الدخول في شرائح استهلاكية أعلى.وتقدر الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي، العام الماضي، من مصادر الطاقة التقليدية، بـ4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 %، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة وبلغ نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 2021، وبزيادة نسبتها 1.3 %يذكر أن كمية الطاقة التي اشترتها شركة الكهرباء الوطنية من مختلف مصادر التوليد العام الماضي بلغت 21.464 جيجا واط ساعة مقارنة مع 20.673 جيجا واط ساعة خلال العام الذي سبقة، وبزيادة نسبتها 3.8 %، فيما ارتفعت كمية الطاقة المباعة في فترة المقارنة بنسبة 3.2 % لتبلغ 21.105 جيجا واط ساعة مقارنة مع 20.446 جيجا واط ساعة في العام 2022.وشكلت الطاقة المشتراة من مصادر التوليد بالغاز الطبيعي نحو76 % من إجمالي مشتريات الطاقة الكهربائية العام الماضي، تلتها المنتجة من مصدر الطاقة المتجددة وبنسبة 17.7 %، ثم الصخر الزيتي بنسبة تقارب 14 %.