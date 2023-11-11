السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

5.857 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 شهور

غرفة صناعة عمان
غرفة صناعة عمان
 بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي نحو 5.857 مليار دينار، مقابل 6.262 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.اضافة اعلان
وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1.5 بالمائة للجلدية والمحيكات، و20 بالمائة للصناعات التعدينية.
وواصلت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحواذها على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.393 مليار دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 16.3 بالمائة، مسجلة 958 مليون دينار، مقابل 823 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 8.1 بالمائة، لتصل لنحو 678 مليون دينار مقابل 626 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 31.2 بالمائة، حيث وصلت لنحو 717 مليون دينار، مقابل 546 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 20 بالمائة إلى نحو 1.040 مليار دينار، مقابل 1.299 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة، بقيمة نحو 2.562 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.658 مليار دينار، والدول الإفريقية 58 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي 1.013 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 87 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي نحو 246 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 137 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 96 مليون دينار.-(بترا)
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