51 % ارتفاع التداول العقاري في أيار

تيسير النعيمات

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عمان – ارتفع حجم التداول العقاري بالمملكة خلال شهر أيار(مايو) الماضي بنسبة 51 %، مقارنة بشهر نيسان ليبلغ 650 مليون دينار.وأظهر تقرير حركة تداولات العقار الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة ارتفاعا في قيمة الإيرادات خلال أيار الماضي بنسبة بلغت 31 % مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 22,7 مليون دينار.وبلغ حجم التداول في سوق العقار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2.6 مليار دينار.وانخفض عدد بيوعات التملك لغير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة بلغت 1 %، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 17 %، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 20 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.كما انخفض عدد بيوعات التملك لغير الأردنيين خلال شهر أيار من عام 2024 بنسبة بلغت 2 % مقارنة بنظيرتها من عام 2023 وارتفاع بلغت نسبته 37 % مقارنة بالشهر السابق. حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 18 % مقارنة بنظيرتها من عام 2023، بينما ارتفعت بنسبة بلغت48 % مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 29 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2023 ، و25% مقارنة بالشهر السابق.وبينت حركة التداول انخفاضا في حركة بيع العقار في المملكة المملكة خلال شهر أيار من عام 2024 بنسبة بلغت 12 % مقارنة بنظيرتها من عام 2023، بينما ارتفعت بنسبة بلغت 30 % مقارنة بالشهر السابق، حي انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 4 % مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وارتفعت بنسبة بلغت 31 % مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 14 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2023. في حين ارتفعت بنسبة بلغت 29 % مقارنة بالشهر السابق.وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات العقار بالمرتبة الأولى في 5 أشهر بمجموع 259 عقارا، تلتها الجنسية السورية بالمرتبة الثانية بمجموع 200 عقار، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 171 عقارا.