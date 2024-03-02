%52 من زوار المملكة عرب

محمد أبو الغنم

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عمان- شكل زوار الدول العربية للأردن نحو 52 % من إجمالي الزوار خلال الشهر الأول من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها "الغد"، فإن الزوار العرب شكلوا أعلى نسبة على الإطلاق خلال الشهر الأول من العام الحالي، من إجمالي زوار الأردن الذي بلغ 469.8 ألف زائر من مختلف الجنسيات.وبلغ عدد زوار المملكة من الجنسيات العربية نحو 243.2 ألف خلال الشهر الماضي، مرتفعا بنسبة 7.1 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والذي بلغ 226.9 ألف.وسجلت نسبة زوار المملكة من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) نحو31.3 % من إجمالي زوار الأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي.وارتفع عدد الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4 % ليصل إلى 147.4 ألف مقارنة مع 142.5 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي.وشكلت نسبة زوار المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي من مختلف الدول الأوروبية نحو 10 %.وانخفض أعداد زوار المملكة من الدول الأوروبية كافة، بنسبة 45 % لتنخفض إلى 47.2 ألف خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 85.6 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغت نسبة زوار المملكة من الدول الآسيوية نحو 3.5 % في الشهر الأول من العام الحالي من إجمالي الزوار.وانخفض أعداد زوار المملكة من الدول الآسيوية بنسبة 29.6 % خلال الشهر الماضي ليسجل 16.6 ألف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ 23.6 ألف.وشكلت نسبة زوار المملكة من الدول الأميركية نحو 2.5 % من إجمالي زوار الأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي.وتراجعت أعداد زوار المملكة من مختلف الدول الأميركية بنسبة 44.3 % لتسجل 11.8 ألف سائح، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 21.1 الف زائر.وسجلت نسبة زوار المملكة من الدول الأفريقية نحو 0.7 % من إجمالي زوار المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي.وبلغ عدد زوار المملكة من مختلف الدول الأفريقية قرابة 3.4 ألف زائر خلال الشهر الأول من العام الحالي، متراجعة بنسبة10.5 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.