52.4 مليون دينار موازنة وزارة النقل

تيسير النعيمات

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عمان – ارتفعت موازنة وزارة النقل في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 بمقدار 15.975 دينار مقارنة بالمعاد تقديرها للعام الحالي لتبلغ 52.4 مليون دينار للعام المقبل، مقارنة مع 36.4 مليون دينار في العام الحالي.وبلغت النفقات الرأسمالية في موازنة العام الجديد 48.8 مليون دينار و3.5 مليون دينار نفقات جارية.وكانت النفقات الرأسمالية لوزراة النقل المعاد تقديرها للعام الحالي بلغت 33,48 مليون دينار، فيما وصل المقدر للعام المقبل 48,83 مليون دينار.ومن أبرز مقاصد النفقات الرأسمالية، مشروع حافلات التردد السريع BRT الربط بين عمان والزرقاء سابقا بنحو 20.440 مليون دينار ودعم مشاريع شركة المطارات الاردنية بنحو 650 الف دينار. ورصد مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة 400 الف دينار.ولتوسعة واعادة تأهيل قاعة المغادرين والقادمين والمرافق في مطار عمان المدني تم تخصيص 750 ألف دينار في موازنة العام المقبل، و350 ألف دينار لتتبع المركبات الحكومية. كما تم تخصيص 100 ألف دينار لميناء بري ومركز لوجستي في عمان / الماضونة.