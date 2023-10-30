524 حادثة سيبرانية خلال الربع الثاني

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بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحيوية.وبحسب تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الثاني 2023، الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني، بلغ عدد عمليات الاستجابة التي قام بها فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية 29 عملية، وقام خلالها فريق التحقيقات الرقمية بإجراء 32 عملية تحليل رقمي للأدلة المرتبطة بهذه الحوادث، حيث توزعت الحوادث الأمنية حسب درجة الخطورة إلى: 68 بالمائة متوسط الخطورة، و11 بالمائة عادي الخطورة، و 1 بالمائة خطر جدا، و20 بالمائة مرتفع الخطورة.ورصد التقرير، أهم أنواع الحوادث السيبرانية وهي: 18 بالمائة محاولات اختراق، و6 بالمائة عدم التقيد بالسياسات الأمنية، و6 بالمائة برمجيات الفدية، و70 بالمائة برمجيات خبيثة أخرى، كما تم رصد هجمات تغيير المحتوى لـ5 مؤسسات أردنية وتسريب بيانات 4251 حسابا لموظفي القطاع الحكومي.وأوضح التقرير، أن غالبية الحوادث المكتشفة ما تزال تعود إلى برمجيات خبيثة يتم تثبيتها نتيجة عوامل عدة، منها: ضعف الوعي لدى المستخدمين بمدى خطورة الاستخدام غير الآمن للأجهزة الخاصة بالعمل، ضعف الوعي للوسائل الحديثة لرسائل التصيد، الضعف في تطبيق إجراءات الحماية وتفعيل السياسات والتعليمات الصادرة عن المركز وعدم وجود قيود أو عقوبات صارمة تحد من هذه التصرفات.كما تم إجراء فحوصات دورية لكشف الثغرات لـ54 موقعا إلكترونيا تابعا لـ51 مؤسسة، حيث بلغ مجموع عدد الثغرات الأمنية التي تم إيجادها 350 ثغرة، بانخفاض مقداره 48 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.وتم إجراء فحص أمني للخوادم في مركز البيانات الحكومي وعدد من المؤسسات الحكومية، حيث بلغ مجموع عدد الثغرات الأمنية التي تم إيجادها 98947 ثغرة، بزيادة نسبتها 23 بالمائة، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.كما تم تنفيذ فحص الاختراق لـ6 مؤسسات، حيث بلغ العدد الإجمالي لفحوصات الاختراق المنفذة 62 فحصا، شملت الفحص الخارجي وفحص المواقع الإلكترونية وفحص الخدمات الإلكترونية، فيما بلغ مجموع الثغرات التي تم إيجادها 26 ثغرة.وأظهرت المؤشرات الوطنية للتقرير، رصد عدد من الحوادث السيبرانية استهدفت مؤسسات وشركات وطنية من قبل عدد من مجموعات التهديد المختلفة، تنوعت أهدافها بين تحقيق مكاسب مادية بشكل أساسي كما في هجمات الفدية، أو الحصول على معلومات أو بيانات خاصة بالمؤسسة، والتي يمكن أن يتم استغلالها من قبل مجموعات الجريمة المنظمة، ومن الملاحظ أن بعض الهجمات تم تنفيذها من خلال استغلال ثغرات برمجية قديمة نسبيا، ما يشير إلى غياب الوعي الكافي بمدى خطورة استخدام برمجيات غير مرخصة أو غير محدثة تحوي ثغرات برمجية خطيرة.وأشار التقرير، إلى أن أغلب الحوادث السيبرانية تبدأ عادة من خلال استخدام المهاجم لأساليب التصيد الإلكتروني المتنوعة، والتي يعمد المهاجمون إلى تطويرها باستمرار، تبعا للظروف والأحداث الراهنة، وتم رصد هجمات سلاسل التوريد التي تستهدف عددا من مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدماتها للجهات الحكومية، كما لوحظ قيام المهاجمين باستغلال الأحداث الإقليمية الراهنة لنشر برمجيات خبيثة خاصة بأجهزة الموبايل على نطاق واسع. -(بترا)