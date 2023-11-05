56 % ارتفاع المدفوعات الرقمية في الربع الثالث

إبراهيم المبيضين

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عمان – مع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة، وزيادة الوعي بأهيمة الدفع الإلكتروني وما يقدمه من مزايا في تسهيل حياة الناس، تسجل أنظمة الدفع الرقمية الفورية زيادات متتالية لتبلغ قيمة مدفوعات الأردنيين الرقمية الفورية أكثر من 5.34 مليار دينار خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي.وبحسب تقرير رسمي لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ومع تسجيل القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية الفورية هذا المستوى، تكون زادت بمقدار 1.91 مليار دينار، وبنسبة تبلغ 56 % وذلك لدى المقارنة بالقيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية للأردنيين خلال الربع الثالث من العام الماضي، والتي بلغت وقتها قرابة 3.43 مليار دينار.وأظهر التقرير، أن القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية الفورية خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، قد توزعت على الأنظمة الثلاثة الرئيسية العاملة في الأردن وعلى النحو الآتي: حيث بلغت قيمتها عبر نظام " كليك" قرابة 1.5 مليار دينار، النسبة الكبرى منها كانت لخدمة التحويلات النقدية، وعبر نظام المحافظ الإلكترونية "جوموبي" قرابة 873 مليون دينار، كانت النسبة الكبرى منها لخدمة التحويلات النقدية، وعبر نظام "اي فواتيركم"، قرابة 2.97 مليار دينار كانت النسبة الكبرى منها تسديد لفواتير جهات مفوترة حكومية.وبالنسبة لأعداد الحركات عبر جميع أنظمة الدفع الفورية، فقد أظهر التقرير أن إجمالي عدد الحركات قد سجل قرابة 29.89 مليون حركة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، استحوذ نظام " اي فواتيركم"، على الحصة الكبرى منها.وقال التقرير: "إن إجمالي عدد الحركات عبر الأنظمة الثلاثة، زاد بأكثر من 14 مليون حركة وبنسبة بلغت 89 %، وذلك لدى المقارنة بإجمالي عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة خلال فترة الربع الثالث من العام الماضي، والتي بلغت وقتها قرابة 15.85 مليون حركة دفع".ووفقا للتقرير، توزعت أعداد الحركات خلال الربع الثالث من العام الحالي، على النحو الآتي: 13.9 مليون حركة عبر نظام "اي فواتيركم"، و8.6 مليون حركة عبر نظام "كليك"، و7.38 مليون حركة عبر نظام المحافظ الإلكترونية "جوموبي".وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة الثلاثة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فقد أظهر التقرير أن نظام "كليلك" الفوري، سجل أكثر من مليون مستخدم منهم حوالي 95 % من الأردنيين، والنسبة الباقية لغير الأردنيين.وبحسب الجنس، بين التقرير أن الذكور استحوذوا على نسبة 61 % من مستخدمي " كليلك" والنسبة الباقية للإناث.وأشار التقرير، إلى أن نظام المحافظ الإلكترونية "جوموبي"، سجل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، أكثر من 2 مليون مستخدم كانت نسبة 87 % منهم من الأردنيين.وقال التقرير: "الذكور شكلوا نسبة تصل إلى 53.5 % من اجمالي مستخدمي "جوموبي" نهاية الربع الثالث والنسبة الباقية للإناث".وبالنسبة لنظام "اي فواتيركم"، لعرض وتسديد الفواتير إلكترونيا، قال التقرير: "إن عدد مستخدميه قد بلغ قرابة 3.93 مليون مستخدم".