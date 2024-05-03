59 فريقا طلابيا أردنيا في نصف نهائي مسابقة عربية لريادة الأعمال

إبراهيم المبيضين

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عمان– تأهل، مؤخرا، 59 فريقا أردنيا من طلبة المدارس الحكومية والخاصة لنصف النهائي لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين التي تنعقد العام الحالي، في نسختها الخامسة بمشاركة مدارس خاصة وحكومية من تسع دول عربية.وستخوض الفرق الطلابية الأردنية، غمار نصف نهائي من المسابقة السنوية لتدريب وتعليم الطلاب على ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الريادية من بين 80 فريقا طلابيا عربيا ستدخل هذه المرحلة من المسابقة التي تهدف عموما، إلى تمكين جيل الصغار والطلاب وتحفيزهم لامتلاك أدوات الريادة والابتكار، ومهارات القرن الحادي والعشرين، وجعلهم صناعًا للفرص والوظائف بدلا من أن يكونوا باحثين عنها، في خضم تنافس كبير على الموارد والفرص.وتشرف على المسابقة مؤسسة "انتروجيت" – المؤسسة الأردنية المتخصصة في نشر ثقافة الريادة والإبداع بين الصغار واليافعين – بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجامعة الحسين التقنية وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الثقافة وعدد من الشركاء في تسع دول عربية، إذ تستهدف المسابقة الفئة العمرية من 12 سنة إلى 17 سنة.وقالت المؤسسة لشركة "انتروجيت" سمر عبيدات: "إن الفرق الثمانين من المدارس في تسع دول عربية ومنها 59 فريقا أردنيا، ستتنافس على جوائز المسابقة المحفزة لجيل الصغار لابتكار مشاريع ريادية يمكن أن تتحول إلى مشاريع اقتصادية، حيث سيجري اختيار 25 فريقا من الإجمالي للوصول إلى النهائيات".وبينت عبيدات، أن الفرق الثمانين ستتسابق لعرض مشاريعها في هذه المرحلة، أمام لجان التحكيم الدولية وتقييمها ضمن معايير واضحة من قبلهم بالتزامن مع عرض المشاريع على منصة التصويت المفتوحة، والتي ستستمر لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ الخامس من شهر أيار (مايو) الحالي.وقالت: "إن الفرق الثمانين المتأهلة لنصف النهائي، كانت شاركت في المرحلة الأولى التي شملت مخيمات تدريبية لتمكين الفرق والطلاب من أدوات التفكير الإبداعي والابتكار والبحث وأساليب توليد الأفكار، والخروج بأفكار ريادية قادرة على التنافس وقابلة للتطبيق على أرض الواقع".وبلغ إجمالي الطلاب العرب الذين شاركوا في المرحلة الأولى نحو 3 آلاف طالب موزعين على 500 فريق( كل فريق ستة أفراد).وبينت عبيدات، أن المسابقة العام الحالي، تشمل أكثر من ثمانية حقول مختلفة، وهي: التعليم، والصحة، والسياحة، والثقافة والفنون، والمواصلات، والبيئة والتكنولوجيا الخضراء، والترفيه وصناعة الألعاب، والمحتوى الرقمي، والتي تتيح جميعها لطلبة المدارس والمبتكرين اليافعين، من عمر 12 وحتى 17 عاما، لإيجاد حلول لمختلف المشاكل والتحديات التي تعاني منها هذه القطاعات على شكل مشاريع ريادية مبتكرة.وعن المراحل المقبلة من المسابقة، قالت عبيدات: "سيجري تأهيل أفضل خمسة وعشرين فريقا للمرحلة النهائية من بين الفرق، لعرض النماذج الأولية للأفكار المتنافسة بعد التطوير عليها أمام لجان تحكيم دولية من خلال، استضافة جميع الدول العربية في العاصمة الأردنية – عَمان".ولفتت، إلى أن الفعاليات الختامية ستعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود من مختلف الدول المشاركة، حيث سينظم العديد من الفعاليات التعليمية والترفيهية والتفاعلية على هامش عملية التقييم النهائية.وأكدت عبيدات، تميز المسابقة مع توفيرها فرصا أمام الفرق العشرة الأولى الفائزة في المسابقة للاستفادة والالتحاق في حاضنة "جيل"، وهي حاضنة مخصصة لتطوير مشاريع اليافعين وتعزيز مهاراتهم وتشبيكهم بخبراء ومستثمرين، لتتويج تجربتهم ونجاحهم في المسابقة والخروج بمشاريع ومنتجات متكاملة.وبرنامج "ريادي الأعمال الصغير"، التابع لمؤسسة "انتروجيت"، هو برنامج تدريبي يستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة، لتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال والإبداع والابتكار ضمن منهاج تدريبي مخصص للبرنامج، وذلك إيماناً باهتمام الشركة بإنشاء جيل يتجه نحو الريادة، حيث يستهدف طلاب المدارس(من عمر 12 سنة إلى17 سنة).