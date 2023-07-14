الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

6 % زيادة استخدام الغاز الطبيعي بتوليد الكهرباء

أعمدة كهرباء - (تعبيرية)
كهرباء
عمان-  ارتفع استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية في المملكة العام الماضي بنسبة 6.2 % مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ احتل هذا المصدر المرتبة الأولى في توليد الطاقة.اضافة اعلان
ووفقا لبينات شركة الكهرباء الوطنية، فإن كمية الغاز التي استخدمت في إنتاج الكهرباء العام الماضي بلغت 3308.8 ألف طن مكافئ نفط، مقارنة مع 3117.9 ألف مكافئ نفط العام الذي سبقه.
وجاء الديزل ثانيا من ناحية الاستخدام لتوليد الكهرباء بحجم 2.7 ألف طن مكافئ نفط، مقارنة بنحو 1.6 طن مكافئ نفط في العام 2021، بزيادة نسبتها 68.8 % فيما تراجع استخدام الوقود الثقيل في التوليد العام الماضي بنسبة 98 %، إلى 0.42 ألف طن مكافئ نفط من 19.9 ألف طن في العام 2021.
يأتي ذلك في وقت بلغت فيه الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط، من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 5.9 % أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة، بلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام2021، وبزيادة نسبتها 1.3 %
وبلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4010 ميغاواط، خلال شهر كانون الثاني(يناير)، وذلك مقارنة مع 3770 ميغاواط العام 2021، خلال شهر كانون الأول(ديسمبر)، وبنسبة نمو بلغت حوالي 6.4 %. 
ووفقا للبيانات نفسها، فقد بلغ حجم الطاقة الكهربائية المشتراة العام الماضي من مختلف مصادر التوليد والاستيراد نحو 20763.2 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 19619 جيجا واط/ ساعة العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 5.8 %، منها نحو 262.5 جيجا واط/ ساعة مستوردة من مصر مقارنة بنحو 395 جيجا واط /ساعة العام الذي سبقه وبتراجع نسبته 5.8 %
كما بلغت تكلفة شراء الطاقة العام الماضي 71.33 فلس لكل كيلو واط ساعة من 67.58 جيجا واط ساعة العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 5.5 %
وواصلت الشركة العام الماضي، العمل على إعداد وتنفيذ برامج الصيانة العادية والسنوية الوقائية اللازمة للمحافظة على استقرارية وتوافرية شبكة النقل الوطنية، ومنع أي اختلالات في النظام الكهربائي، وتزويد التيار الكهربائي لكافة المواطنين وفقاً لمؤشرات الأداء العالية، مقارنةً بالمؤشرات والمقاييس العالمية.
WhatsApp Image 2023-07-11 at 5.43.02 PM

وزير البيئة: هدف الأردن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون 11 تموز 2023

648729813b9cd

3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي 11 تموز 2023

Floward x SAP

فلاورد تطور عملياتها في إدارة الموارد البشرية بالتعاقد مع SAP 11 تموز 2023

إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية على منصة "استثمر في الأردن"

إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية على منصة "استثمر في الأردن" 11 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1689247082012838200

بعد إعلان سعودي للربط السككي مع العراق.. هل نستدرك تأخرنا بالمشروع الإقليمي؟

منذ2 ساعة
2440b4e5-image-7 (2)

الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ نيسان

منذ12 ساعة
1689312786242 (1)

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

منذ13 ساعة
علم الأردن وفلسطين

وفد اقتصادي أردني يزور مصانع بمدينة نابلس

13 تموز 2023
file (3)

استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

12 تموز 2023
1.31% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لنهاية أيار

1.31% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لنهاية أيار

12 تموز 2023
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ2 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 