6 % زيادة مناولة البضائع في العقبة

تيسير النعيمات

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عمان – ارتفع إجمالي حركة المناولة للبضائع من خلال المرافق المينائية كافة في العقبة بنسبة 6 % لتبلغ 5.5 مليون طن في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 5.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام 2022.وأظهرت مؤشرات أداء قطاع النقل البحري للربع الأول من العام الحالي والصادرة عن وزارة النقل، ارتفاع إجمالي حجم البضائع المصدرة بنسبة4.1 % حيث بلغ الحجم 2.7 مليون طن خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة مع 2.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام 2022، فضلا عن ارتفاع بسيط في إجمالي حجم البضائع المستوردة بنسبة (8 %) حيث بلغ 2.8 مليون طن مقارنة مع 2.6 مليون.وارتفع إجمالي حركة المناولة عبر ميناء العقبة الجديد (حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) بنسبة (8 %).وزاد إجمالي حركة المناولة عبر الميناء الصناعي (حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) بنسبة (10.7 %) حيث بلغت حركة المناولة 1.5 مليون طن في الربع الأول من العام 2023، مقارنة مع 1.3 مليون طن في الربع الأول من العام 2022.وارتفع اجمالي حركة الحاويات عبر ميناء الحاويات العقبة وبنسبة (%15) حيث بلغ عدد الحاويات (228967) حاوية مقارنة ب(199297) حاوية.وشهد عدد السفن التي أمت ميناء العقبة تحسنا وبنسبة (%15) حيث بلغ عدد السفن (362) سفينة في الربع الاول من العام 2023 في حين بلغ عددها (316) سفينة بالربع الاول من العام 2022.أما بالنسبة للركاب، فقد ارتفع عدد الركاب عبر ميناء الركاب بشكل ملموس وبنسبة (47 %) حيث بلغ عدد الركاب (56785) راكبا في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ(38679) راكبا في الربع الأول من العام 2022.وبخصوص إجمالي حجم مناولة بضائع الصب الجاف، فقد ارتفعت وبنسبة (1.4 %)، حيث تم مناولة 3.3 مليون طن بالمقارنة مع 3.2 مليون.