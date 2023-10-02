الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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%6.4 تراجع الحركة الهاتفية للخلوي و%23 للثابت

شخص يتحدث بالهاتف النقال - (تعبيرية)
خلوي
عمان- أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأسبوع الماضي، تراجع الحركة الهاتفية الصوتية (الخلوية والثابتة)، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي؛ حيث تراجعت حركة الخلوي بنسبة 6.4 %، وتراجعت الحركة الهاتفية الثابتة بنسبة أكبر بلغت 23 %.اضافة اعلان
وكشف التقرير الربعي الذي أصدرته هيئة الاتصالات، قبل أيام، حول مؤشرات قطاع الاتصالات في المملكة، أن الأردنيين من مستخدمي الهواتف الخلوية قد أجروا عبر هواتفهم قرابة 15.6 مليار دقيقة اتصال خلوية عبر الشبكات الرئيسية الثلاث المشغلة للخدمة في السوق المحلية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا للتقرير، ومع وصول الحركة الهاتفية الخلوية الى هذا المستوى، تكون قد سجلت تراجعا بمقدار مليار دقيقة اتصال خلوية، بمعنى أن سوق الخلوي فقدت مليار دقيقة اتصال في النصف الأول من العام الحالي.
ومع فقدان هذا الحجم من الحركة الهاتفية الخلوية، تكون الحركة الهاتفية الصوتية عبر شبكات الخلوي قد انخضت بنسبة بلغت
6.4 %، وذلك لدى المقارنة بحجم الحركة الهاتفية الخلوية المسجلة عبر الشبكات الثلاث خلال فترة النصف الأول من العام الماضي التي بلغت وقتها قرابة 16.6 مليار دقيقة اتصال خلوية.
وقالت الأرقام، في التقرير، إن دقائق الاتصالات الخلوية المحلية استحوذت على حصة الأسد من إجمالي عدد دقائق الاتصالات وبنسبة تصل الى 97 % والباقية لدقائق الاتصالات الدولية.
وفي المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية أن حجم الحركة الهاتفية عبر الهاتف الثابت، سجل خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 27.5 مليون دقيقة اتصال ثابتة.
ووفقا للأرقام، ومع تسجيل هذا المستوى من الحركة الهاتفية الثابتة، تكون قد تراجعت بمقدار 8.3 مليون دقيقة ثابتة، وبنسبة تراجع بلغت حوالي 23 %، وذلك لدى المقارنة بحجمها المسجل في النصف الأول من العام الماضي الذي وصل وقتها الى مستوى 35.84 مليون دقيقة اتصال ثابتة.
وذكرت الأرقام أن الحركة الهاتفية الصوتية الثابتة المحلية قد استحوذت على الحصة الكبرى من إجمالي حجم الحركة الهاتفية وبنسبة بلغت 88 % خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، والنسبة الباقية كانت للحركة الهاتفية الدولية.
وتعمل في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية ثلاث شركات اتصالات رئيسية هي "زين الأردن"، "أورانج الأردن"، و"أمنية للاتصالات"، وتعد سوق الاتصالات المحلية من الأكثر تنافسية في المنطقة، بحسب دراسات محايدة.
وتوسعت قاعدة اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في المملكة، لتضم في سجلاتها قرابة 7.8 مليون اشتراك مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة انتشار وصلت الى 68.4 % من عدد سكان المملكة.
وذكرت الأرقام الرسمية، أن قاعدة اشتراكات الخلوي زادت بنسبة 5.4 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الاشتراكات المسجل نهاية النصف الأول من العام الماضي عندما بلغ 7.4 مليون اشتراك.
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