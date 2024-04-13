6.4 مليار دينار قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الربع الأول

إبراهيم المبيضين

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عمان– كشف التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن القيمة الإجمالية للمدفوعات عبر أنظمة الدفع الفورية في الأردن قفزت بنسبة 49 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وسجلت المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي، مستوى تاريخيا جديدا بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار دينار مرتفعة من 4.3 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 2.1 مليار.وتغطي هذه الأرقام، التعاملات عبر ثلاثة أنظمة دفع رقمية فورية عاملة في السوق المحلية هي "كليك" و"جوموبي" و "إي فواتيركم"، إذ استحوذ النظام الأخير على الحصة الكبرى من قيمة المدفوعات الإجمالية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بحوالي 3.1 مليار، فيما بلغت قيمة مدفوعات "كليك" حوالي 2.2 مليار، وحوالي 1.1 مليار لنظام "جوموبي".وبحسب التقرير، سيطرت خدمة "تحويل الأموال" على النسبة الكبرى من قيمة المدفوعات الرقمية الفورية في الربع الأول من العام الحالي، بأكثر من 80 % فيما كانت للخدمات الحكومية الحصة الكبرى، من قيمة المدفوعات عبر "إي فواتيركم".وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع في الربع الأول من العام الحالي، بلغت قرابة 40.9 مليون حركة.وبحسب البيانات، سجل عدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة الرقمية في الربع الأول من العام الحالي، 40.9 مليون حركة بزيادة مقدارها 19.59 مليون حركة، وبنسبة زيادة تصل إلى 92 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة في الربع الأول من العام الماضي عندما بلغت قرابة 21.31 مليون حركة.وذكرت البيانات، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الفورية الرقمية، قد توزعت خلال الربع الأول من العام الحالي، على النحو الآتي، إذ بلغ عددها عبر نظام "كليك" قرابة 14.5 مليون حركة، وعبر نظام "جوموبي" قرابة 10.8 مليون حركة، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "إي فواتيركم"، قرابة 15.6 مليون حركة.وبحسب التقرير، استحوذت خدمة "تحويل الأموال" على حصة تتجاوز 85 % من إجمالي عدد حركات نظامي "كليك" و "جوموبي" في الربع الأول من العام الحالي، فيما استحوذت خدمات الاتصالات على الحصة الكبرى من عدد الحركات المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم"، في الفترة نفسها.وبالنسبة لأعداد مستخدمي أنظمة الدفع الفورية الرقمية الثلاثة، فقد شهدت ارتفاعا كبيرا وذلك مع انتشار خدمات الإنترنت وارتفاع استخدام الهواتف الذكية، إذ أظهر التقرير أن نظام تسديد الفواتير "إي فواتيركم"، حاز على القاعدة الكبرى للمستخدمين من بين أنظمة الدفع الفورية الرقمية الثلاثة بحوالي 4.22 مليون مستخدم.وأشار التقرير، إلى أن نظام "جوموبي"، سجل نهاية الربع الأول من العام الحالي، عدد مستخدمين بلغ 2.25 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي نظام "كليك"، قرابة 1.33 مليون مستخدم.ويقدر عدد مستخدمي أجهزة الاتصالات المحمولة في الأردن بحوالي 7.5 مليون مستخدم، أكثرهم يعتمدون على الهواتف الذكية في الاتصالات والتواصل عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية.