 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

60 مليار دولار قيمة العملات تحت إدارة صناديق بيتكوين

بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار
بيتكوين تقفز إلى 70 ألف دولار
واشنطن- تصل قيمة العملات تحت إدارة صناديق تداول عملة بيتكوين المدرجة في أميركا نحو 60 مليار دولار بعد 5 أشهر من إطلاق هذه الصناديق.
وتضم القائمة نحو 7 صناديق تشمل (بلاك روك، Grayscale ، Fidelity، Ark، Bitwise Valkyrie، VanEck).اضافة اعلان
وتبلغ القيمة السوقية لصندوق Grayscale لتداول البيتكوين نحو 39.6 مليار دولار، فيما تتجاوز قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق 24.3 مليار دولار.
وتصل القيمة السوقية لصندوق بلاك روك لتداول البيتكوين نحو 19.2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق 17.3 مليار دولار.
أما صندوق Fidelity لتداول البيتكوين، فتبلغ قيمته السوقية نحو 10.9 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق نحو 9.9 مليار دولار.
وبلغت القيمة السوقية لصندوق Ark لتداول البيتكوين نحو 3.13 مليار دولار، في حين تصل قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق نحو 2.8 مليار دولار.
وبلغت القيمة السوقية لصندوق Bitwise نحو 2.36 مليار دولار، بينما سجلت قيمة البيتكوين تحت إدارة الصندوق نحو 2.16 مليار دولار. -(رويترز)
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