600 شركة تتقدم للاستفادة من "التنمية الصناعية"

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- أكد البنك الدولي، مؤخرا، أن 600 شركة تقدمت بطلبات للاستفادة من صندوق دعم التنمية الصناعية في الأردن من أصل 1000 شركة أبدت اهتماما بالأمر.وأوضح البنك، ضمن وثيقة إفصاح عن إطلاق صندوق دعم التنمية الصناعية في الأردن الذي تم تمويله من قبل البنك في إطار مشروع صندوق دعم التنمية الصناعية الموقع مع الحكومة الأردنية، أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التشغيل الكامل للصندوق.ويتكون المشروع الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك الدولي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، من مكونين بقيمة تمويل تبلغ 85 مليون دولار، والمكون الأول يتمثل في تطوير القدرة التشغيلية للصندوق وتنفيذ برامجه الرئيسية وخصص له تمويل بقيمة 84 مليون دولار، إضافة إلى المكون الثاني وهو إدارة الصندوق ومراقبته وتقييمه ورصد له تمويل بقيمة مليون دولار.ولفت البنك، في الوثيقة، إلى أن جميع برامج الصندوق الأربعة والمتمثلة في تحديث الصناعة وترويج الصادرات، إضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات، وبرنامج الحوافز القائمة على النتائج قد تم تنفيذها، مبينا أنه تم الانتهاء من التقييم لمعظم البرامج، مع بدء اقتراب التنفيذ الفعلي للمشروع.وأشار البنك إلى أن مشروع الصندوق الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يسير بدرجة مرضية نحو تحقيق أهدافه الإنمائية، وبدرجة مرضية إلى حد ما على مستوى التنفيذ.وبحسب البنك، تتمثل الأنشطة الرئيسية التي يمولها مشروع الصندوق في ما يلي: تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات، إضافة إلى برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج، إلى جانب تيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير، وأيضا الحصول على منتجات و أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.كما يركز المشروع على دعم التوازن بين الجنسين، إذ يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلا عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الصندوق.ويهدف مشروع الصندوق الذي سيتم الانتهاء من العمل به في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2025 إلى زيادة قيمة الصادرات السنوية للشركات المستفيدة، إضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص من قبل هذه الشركات من خلال تعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص بها، فضلا عن زيادة توظيف الإناث في الشركات التي تشارك في برنامج الحوافز القائمة على النتائج.كما وسيدعم المشروع أيضا بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، مما سيمكن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي الأردني على المدى البعيد.ويعد صندوق دعم وتطوير الصناعة أحد الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ومن الأدوات الرئيسية في البرنامج، وذلك لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، وسيكون الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني.