الإثنين 31 تموز 2023
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6000 منزل يستفيد من منحة دعم صندوق الطاقة لتركيب الخلايا والسخان الشمسي في 2023

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سخان شمسي
أعلن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إنتهاء المرحلة الثانية من برنامج دعم الخلايا الشمسية للمنازل للعام 2022-2023 ، وذلك ضمن خطة برامج الصندوق السنوية، في حين إستمرار عمل برنامج تركيب السخات الشمسي للمنازل بمنحة 30% من الصندوق وبالتعاون مع الجمعيات المحلية والبنوك. اضافة اعلان
وقال مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة ؛ أن الصندوق فخور بالبرنامج الشامل لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي المقدم لفائدة منازل المواطنين الأردنيين والمدعوم بمساهمة مالية كمنحة من الصندوق من ثمن هذه الأنظمة ، وذلك بهدف دعم المواطن الأردني وتخفيض عبىء فاتورة الطاقة الشهرية عن كاهلة، وتمكينه إقتصاديا، إلى جانب تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى في الإنتقال السلس والشامل للطاقة في بلدنا.
وأشار حمزة إلى أن 4500 منزل إستفاد من الدعم المقدم من الصندوق لتركيب انظمة الخلايا الشمسية ، و1500 منزل لتركيب أنظمة السخان الشمسي خلال هذه المرحلة الثانية والتي إمتدت خلال الفترة من منتصف العام 2022 ولغاية منتصف العام 2023، وهي عمر البرنامج السنوي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع البنوك والجمعيات ويشمل كافة محافظات المملكة .
وقال حمزة " أن التكلفة الكلية لمشروع القطاع المنزلي لهذا العام بلغت ما يقارب 10 ملايين دينار، في حين قدم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة  JREEEF دعما  بلغ (3.5 ) مليون دينار (ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار) كمنحة ومساهمة نقدية من تكاليف هذه الأنظمة للمواطن الأردني، وتم ذلك وفقاً للأسس والمعايير المعلنة، وضمن إجراءات عمل محددة ومنشورة، ومن خلال منصة إلكترونية تم تطويرها وإدارتها بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الرقمي ، تم فيها تحديد آليات ومعايير الإستفادة والشروط اللازمة ضمن نظام إلكتروني شامل.
وفيما يتعلق بالشركات المنفذة للمشروع، قال مدير الصندوق "أن جميع شركات الطاقة المتجددة المرخصة حسب الأصول من هيئة الطاقة والمعادن كانت مؤهلة للعمل على هذا البرنامج، بهدف فتح المجال لكافة الشركات في مختلف المحافظات من الإستفادة، وتمكينها من خلق فرص عمل للمهندسين والفنيين، وتعميم فائدة هذه المشاريع على الجميع. أما فيما يتعلق بالشخان الشمسي، اشار حمزة إلى أن صندوق الطاقة قام بتاهيل محموعة من الشركات الراغبة في تركيب السخان الشمسي ضمن معايير معلنة، وشملت نوعي السخان الشمسي المرايا والأنابيب المفرغة ، وتم تأهيل هذه الشركات تبعاً لمنتجها من خلال فحوصات في الجمعية العملية الملكية لضمان جودة الأنظمة وكفالتها حسب الصول ضماناً لمصالح المواطين، في حين ترك امر إختيار الشركة المنفذة ونوعية النظام وحجمة للمواطن بشكل مباشر والتعاقد بشكل مباشر من الشركة منفذة الخدمة، حرصا من الصندوق على توزيع منافع هذا المشروع على كافة الشركات المنفذة في مختلف محافظات المملكة حيث عملت اكثر من 100 شركة مع الصندوق لتنفيذ المشروع، وللمواطن حرية أن يختار طبيعة النظام ونوعه وحجمه ويتحمل مسؤولية مواصفاته الفنية والتعاقدية مع الشركات المنفذة.
وعن المؤسسات التي شاركت في تنفيذ البرنامج، اشار حمزة إلى أن صندوق الطاقة المتجددة فخور بالتعاون مع البنوك التجارية ومع الجمعيات التنموية المحلية لمساهمتهم في تمكين الصندوق من الوصول للمواطنيين وتسهيل تقديم الخدمة للناس في مختلف محافظات المملكة، كذلك فخورين بالشركات الاردنية التي عملت معنا في مختلف المحافظات لتنفيذ تركيب الأنظمة لمنازل المواطنين.
وعن المرحلة القادمة الجديدة من المشروع قال حمزة" أننا الآن بصدد تصميم مرحلة جديدة للعام 2023-2024 من البرنامج ستكون بنفس الآليات ونفس الشروط السابقة، ومن خلال البنوك التجارية والجمعيات المحلية ، وستشمل تقديم منحة 30% كدعم من تكلفة انظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، وسيتم الإعلان عن إطلاقها خلال الشهرين القادمين".
وأشار حمزة "إلى أن صندوق الطاقة  المتجددة فخور بشمول أكثر من 40 الف فرد من اسرالمواطنيين الأردنيين بمنافع خدمات برنامج القطاع المنزلي خلال عام واحد، وهذا إستمرار لنهج الصندوق في رغبة الوصول إلى كافة المواطنيين الأردنيين في كافة محافظات الممملكة ، وتمكينهم من تخفيف عبىء فاتورة الكهرباء عن كاهل اسرهم، وتمكينهم إقتصاديا وإجتماعياُ بشكل مباشر، وخلال السبعة أعوام الماضية من اعمال الصندوق، إستفاد ما يقارب (50) الف منزل اردني من برنامج القطاع المنزلي ودعم الصندوق لتركيب أنظمة السخان شمسي و/أو الخلايا الشمسية، بدعم جزئي ام بمنحة كاملة، هذا غلى جانب برامج الصندوق في قطاع الصناعة والسياحة والمدارس الحكومية والزراعة ودور العبادة والبلديات والمراكز الصحية والمستشفيات وبناء قدرات القطاع وبرامج التوعية الشاملة.
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