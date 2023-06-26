الإثنين 26 حزيران 2023
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61 % إشغال فنادق المملكة في عطلة العيد

أحد فنادق البحر الميت - (الغد)
أحد فنادق البحر الميت - (الغد)
عمان- وصلت نسبة إشغال فنادق المملكة إلى 61 % خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات.
وأكد هلالات، أن نسبة إشغال فنادق المملكة خلال عطلة عيد الأضحى جيدة وأفضل من حجوزات عيد الأضحى الماضي، خاصة في العقبة والبحر الميت، إضافة إلى العاصمة عمان، مبينا أن نسبة إشغال فنادق البترا ضعيفة لكنها مقاربة للأرقام التي حققتها خلال فترة العيد الماضي.اضافة اعلان
وكانت نسبة إشغال الفنادق خلال عطلة الأسبوع الماضي 64 %.
وحسب إحصائية جمعية الفنادق الأردنية، فقد حصلت العقبة على المركز الأول: بنسبة بلغت  80 %، وجاء البحر الميت في المركز الثاني: بنسبة حجوزات بلغت 68 %، وسجلت العاصمة عمان المركز الثالث: بنسبة وصلت إلى 62 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق البترا 34 %. ويبلغ عدد الفنادق العاملة في المملكة 607 فنادق، وفق بيانات وزارة السياحة، التي تظهر أن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق. 
ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي، أكثر من 20 ألف عامل أردني ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي. 
وعن أعداد الغرف الفندقية في المملكة، تضم عمان، أكثر من 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7 ألف غرفة في العقبة، وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت، وأكثر من 2.88 في سلطة إقليم البترا، وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة، وهذه الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم. 
ويذكر أن عدد زوار الأردن ارتفع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 2,483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت
69.0 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
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