62.3 مليون دينار أرباح البنك الإسلامي الأردني

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أعلن البنك الإسلامي الأردني عن نتائج بياناته المالية لعام2023 محققاً أرباحاً صافية بلغت بعد الضريبة حوالي 62.3 مليون دينار مقابل حوالي 61.1 مليون دينار في نهاية عام 2022، وبلغ إجمالي إيرادات البنك حوالي 292 مليون دينار مقارنة مع حوالي 267 مليون دينار في نهاية العام 2022 وبنسبة نمو 9.4 %.و قال الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني لقد استطاع البنك تحقيق نمو في نتائج أعماله خلال العام 2023 على الرغم من مختلف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وتداعيات تطوراتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي مشيداً بالسياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني والهيئات والمؤسسات الرسمية الداعمة للجهاز المصرفي الأردني والصيرفة الإسلامية والاداء المميز لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية والعاملين لتحقيق الرؤية الإستراتيحية للبنك في مواكبة التطورات المتسارعة والاستفادة من كافة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطويروحصول البنك على العديد من الجوائزوالتصنيفات العالمية، مؤكداً على حرص مجلس الإدارة على مراجعة الأداء باستمرار ومتابعة جميع السياسات والإستراتيجيات والعمل على تطويرها مع الاهتمام بالبحث والابتكار للحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيق المزيد إن شاء الله.وأشار الهويش إلى أن مجلس إدارة البنك أوصى بعد مصادقته على البيانات المالية للبنك لعام 2023 في اجتماعه بتاريخ 12/2/2024 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22 % من القيمة الاسمية للسهم عن العام 2023 وبمبلغ إجمالي 44 مليون دينار وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك الذي سيعقد بتاريخ 29/4/2024.وعن النتائج المالية قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني " إن النمو المستدام بمختلف المؤشرات والقطاعات التشغيلية للبنك هو انعكاس لنجاح سياسة البنك الإستراتيجية وكفاءة إدارة الموجودات والمطلوبات مع الحفاظ على قوة وصلابة المركز المالي لمواجهة مختلف التحديات، علماً بأن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني حيث بلغت الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 6423 مليون دينار مقابل 6191 مليون دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 232 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 3.7 % ".وبين الدكتور حسين سعيد أن اهتمام البنك بتنويع توظيفات الأموال من خلال اهتمامه بمختلف القطاعات من أفراد أو شركات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة وتوزيعها الجغرافي وتنمية التمويلات والاستثمارات انعكست على نمو التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) لتصل إلى حوالي 5336 مليون دينار مقابل حوالي 5198 مليون دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 138 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 2.7 %.وأشارإلى أن ثقة متعاملي البنك بخدمات ومنتجات البنك ساهمت بنمو ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) لتبلغ حوالي 5693 مليون دينار مقابل 5450 مليون دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 243 مليون ديناروبنسبة نمو حوالي 4.5 % .كما حافظ البنك على متانة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت حقوق المساهمين حوالي 534 مليون دينار مقابل حوالي 521 مليون دينار في نهاية عام 2022 بنسبة نمو حوالي 2.5 % ونسبة كفاية رأس المال بلغت حوالي 20.51 % و بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.81 % ونسبة تغطيتها حوالي 91 %.وأكد الدكتور حسين سعيد على استمرارية سعي البنك لتنفيذ إستراتيجيته في التحول الرقمي بطرح المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للمتعاملين التي تراعي احتياجاتهم والتوسع في خدمات إسلامي موبايل وإسلامي إنترنت وتعزيز الخدمات الذاتية الرقمية بافتتاح الزاوية الثالثة للخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال) في عريفة مول/عمان إلى جانب فروع ومكاتب البنك الـ111 المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ووفر خدمات حديثة منها خدمة السحب النقدي من الصراف الآلي باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) وخدمة (إسلامي ( pay من خلال تطبيق البنك الإسلامي موبايل ودون الحاجة لاستخدام بطاقات الصراف) .وأضاف الدكتور حسين سعيد إلى استمرارية سعي البنك لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الصعد والمحافظة على مكانة البنك المتقدمة في القطاع المصرفي الأردني من خلال تحقيق النمو المتوازن في مختلف القطاعات مع التركيز على إدارة المخاطر بكافة الأعمال والأنشطة مع الحرص على تحقيق استقرار معدلات الربحية التشغيلية مع مواصلة تعزيز دورالبنك في تحمله لمسؤولياته الاجتماعية من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية المختلفة التي غطت مختلف أهداف التنمية المستدامة .