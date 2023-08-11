%65 إشغال فنادق المملكة

محمد أبو الغنم

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عمان - أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، أن نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم في المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي وصلت إلى 65 %.وحسب إحصائية جمعية الفنادق الأردنية، بلغت نسبة إشغال فنادق الأربع نجوم في المملكة نحو 60 %، ووصلت نسبة إشغال فنادق الثلاث نجوم في المملكة الى 60 %.وقال هلالات "نسبة إشغال فنادق العقبة بمختلف فئاتها استحوذت على أعلى نسبة في المملكة، إذ بلغت 87 %".وأشار إلى أن فنادق عمان فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم حصلت على نسب إشغال وصلت الى 70 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق البحر الميت 65 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق البترا 26 %.وأضاف "أن نسب إشغال الفنادق في عمان فئة الخمس نجوم بلغت 69 %، وفي البحر الميت 69 %، وسجلت فنادق البترا نسبة %35، وفي العقبة 86 %".وسجلت نسب إشغال فنادق فئة الـ4 نجوم في العقبة أعلى نسبة بفئات الفنادق كافة، إذ وصلت الى 90 %، والبحر الميت%61، والعاصمة عمان 64 %، فيما بلغت نسبة إشغال فنادق البترا 26 %.وسجلت نسب إشغال فنادق الـ3 نجوم في العقبة أعلى نسب في فئتها على مستوى المملكة، إذ وصلت الى 86 %، تليها العاصمة عمان بنسبة 78 %، وبلغت في البترا 16 %.وقال هلالات "إن نسب إشغال الفنادق خلال العام الحالي أفضل من العام الماضي، نظرا لزيادة الحركة السياحية التي تشهدها المملكة منذ بداية العام".وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة، وبحسب البيانات، فإن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق.ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني، ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.وعن أعداد الغرف الفندقية في المملكة، تضم عمان أكثر من 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7 ألف غرفة في العقبة وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت وأكثر من 2.88 في سلطة البترا وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة، وهذه الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.وقالت وزارة السياحة والآثار، إن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة، حيث بلغت أكثر من 3.7 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت الوزارة في نشرتها الشهرية، ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة %47، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 3.08 مليون سائح.وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة %59.4، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ نحو 2.450 مليار دينار.وحقق الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 59.4 %، بتسجيله ما قيمته 2.4503 مليار دينار (3.456 مليار دولار)، مدفوعا بزيادة عدد السياح الذي وصل إلى 3.0258 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 60.2 %، بحسب بيانات البنك المركزي.