 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

7 مشاريع تفوز بتحدي الريادة المجتمعية

ريادة الأعمال- تعبيرية
ريادة الأعمال- تعبيرية
عمان – في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الريادة المجتمعية للاقتصاد والمجتمع، وارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية، حصدت 7 مشاريع ريادية أردنية (مؤسسات وأفراد) الفوز بتحدي الريادة المجتمعية وهو واحد من البرامج الرئيسية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.اضافة اعلان
وأعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يوم الخميس عن فوز 7 مشاريع ريادية مجتمعية بدعم مالي وفني من مشروع تحدي الريادة المجتمعية، في دورته الخامسة لعام 2024، والتي انعقدت تحت شعار "لا تترك فكرتك على ورق". 
ووقع مدير الصندوق مازن طبلت اتفاقيات تقديم الدعم  مع أصحاب المشاريع، التي تنوعت بين العديد من القطاعات لخدمة المجتمعات المحلية، أبرزها التكنولوجيا، والسياحة، والتعليم، والتسويق، وصناعة المحتوى الإعلامي الرقمي. 
ووفقا للنتائج النهائية فاز بالتحدي مشروع تعزيز(فئة مؤسسات) الذي تقوم عليه جمعية تحفيز للريادة والتطوير، ومشروع شباب تك ( فئة مؤسسات) لجمعية شباب الإبداع الخيرية، ومشروع نساء مبدعات بالتراث ( فئة مؤسسات ) الذي تقوم عليه جمعية سيدات بصمة الخير الخيرية. 
وعن فئة الأفراد فازت بالتحدي أربعة مشاريع ريادية: مساحة دارات الشبابية للريادي عبدالله محمد المساعيد، ومشروع روح البداوة الذي تقوم عليه الريادية نوف شايش صالح الجازي، ومشروع تفاعل للريادية بتول محي الدين محمد المشلح، ومشروع مساحة فلك الشبابية للريادية هبة خالد صابر حمادة. 
وتعرف الريادة المجتمعية على انها الفكرة الابتكارية التي تعالج قضية اجتماعية، وقابلة للتطبيق كمشروع ريادي يحل المشكلة ويحقق أثرا اجتماعيا واستدامة. 
وستحظى المشاريع بدعم مالي لا تزيد قيمته عن (5.000) دينار للأفراد والمجموعات الشبابية، ودعم تتراوح قيمته ما بين 10 الى 15 ألف دينار لمؤسسات المجتمع المدني، بهدف احداث التنمية المستدامة بطرق مبتكرة.
وجرى اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة فنية محايدة ومتخصصة من الخبراء بعد دراسة الطلبات المقدمة وتقييمها واختيار المشاريع المتأهلة واخضاع أصحابها لبرنامج تدريبي متخصص لتحسين مهارتهم الفنية لتطوير مشاريعهم ينتهي بعرض تقديمي من قبلهم وصولا الى التقييم النهائي وإعلان النتائج.
ويشار إلى أن مشروع تحدي الريادة المجتمعية الذي أطلق عام 2019، قدم الدعم لـ 30 مشروعا، كما وفر لغاية الدورة الماضية (1768) فرصة مباشرة وغير مباشرة.
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