%7.9 انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة

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عمان - انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته، والزيوت المعدنية، خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 985 مليون دينار، مقارنة مع 1.069 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أمس الاثنين، انخفضت الفاتورة النفطية للمملكة حتى نهاية نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 7.9 بالمائة.وأشار التقرير، إلى أن الوقود والزيوت المعدنية تصدرت قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 310 ملايين دينار، تلاها النفط الخام "بترول" حوالي 225 مليونا، ثم أرواح النفط "بنزين" بحوالي 222 مليون دينار، ومن ثم ديزل "سولار" نحو 216 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بحوالي 11 مليون دينار.كما انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 بالمائة، ليبلغ 2.940 مليار دينار، مقارنة مع 3.023 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.ونمت قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 بالمائة، وصولا إلى ما مقداره 2.682 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.579 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 2.3 بالمائة، لتبلغ 2.872 مليار دينار، مقارنة مع 2.809 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.كما بلغت قيمة المعاد تصديره نحو 190 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 17.2 بالمائة، مقارنة مع 230 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.أما المستوردات، فانخفضت قيمتها في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 بالمائة، لتبلغ 5.813 مليار دينار، مقارنة مع 5.832 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.اما على الصعيد الشهري، فبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي، ما مقداره 652.6 مليون دينار، بانخفاض نسبته 11.8 بالمائة، مقارنة الشهر ذاته من العام الماضي.وفقا للتقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 605.8 مليون دينار، بانخفاض نسبته 11.9 بالمائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.كما بلغت قيمة المعاد تصديره 46.8 مليون دينار خلال شهر نيسان من العام الحالي، بانخفاض نسبته 11.0 بالمائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الحالي.اما المستوردات، بلغت قيمتها 1.299 مليار دينار خلال شهر نيسان من هذا العام، بانخفاض نسبته 16.5 بالمائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.وبحسب التقرير، فانخفض العجز في الميزان التجاري خلال شهر نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 20.8 بالمائة، ليبلغ 646.5 مليون دينار، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادراتالكلية. -(بترا)