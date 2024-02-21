700 مليون دينار إنفاق الزوار الدوليين الشهر الماضي

محمد أبو الغنم

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عمان-ارتفع حجم إنفاق الزوار الدوليين للأردن في أول شهر من العام الحالي بنسبة 75 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "الغد" بلغ إنفاق الزوار الدوليين (الأجانب والعرب والمغتربين) 700مليون دينار مقابل 400 مليون.وبحسب وزارة السياحة، فإن إنفاق المقيمين في الأردن تشمل التعليم والسياحة والعلاج.وسجلت الجنسية الأجنبية المرتبة الاولى خلال الشهر الماضي من العام الجاري بحجم إنفاق بلغ نحو 392.9 مليون دينار مرتفعة عن الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 270.6 % او بمقدار يصل إلى أكثر من 286.9 مليون دينار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي والذي سجل فيه 106 مليون دينار.وجاء زوار المملكة من الجنسية العربية بالمركز الثاني بحجم إنفاق يصل إلى 186.1 مليون دينار خلال الشهر الأول من هذا العام بزيادة نسبتها نحو 22.7 % أو بمقدار 34.5 مليون دينار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي كان فيه 151.6 مليون دينار.وسجل إنفاق الزوار الدوليين من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) نحو 145 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني(يناير) الماضي مرتفعة بنسبة 4.3 % أو بمقدار 6.1 مليون دينار مقارنة بـ 139 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الماضي.وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني(يناير) الماضي نمواً نسبته 0.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 554.2 مليون دولار.وتراجع إجمالي أعداد زوار المملكة خلال الشهر الأول من العام الحالي6.7 % ليسجل المجموع (سياح المبيت واليوم الواحد) 469.8 ألف مقارنة مع 504 آلاف في الشهر نفسه من العام الماضي.وحقق الدخل السياحي خلال العام الماضي حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاعاً بنسبة 27.4 % ليبلغ ما قيمته 5,253.5 مليار دينار (7,409.7 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6,353.8 ملايين سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.