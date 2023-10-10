الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

71 مرتبة الأردن على خريطة الابتكار العالمي 2023

العلم الأردني
العلم الأردني
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة «أوراق بإيجاز» تحمل عنوان «أداء الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023: تقدم ملموس وفرص واعدة»، والتي جاءت استكمالا لورقة السياسات التي نشرها المنتدى في شهر نيسان(أبريل) من العام الحالي، حول «مؤشر الابتكار العالمي 2022»، بهدف تتبع التطور الحاصل في أداء الأردن ضمن هذا المؤشر.اضافة اعلان
وأوضح المنتدى، أن مؤشر الابتكار العالمي – الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية - يغطي 132 اقتصادا من مختلف دول العالم، ويقيس مستوى التقدم في الابتكار عبر مؤشرين رئيسيين، وهما: محور مدخلات الابتكار، ومحور مخرجات الابتكار، واللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات الفرعية والتفصيلية.
وقد كانت الدول الثلاث الأولى على هذا المؤشر، هي: سويسرا، والسويد، والولايات المتحدة، فيما كانت أنغولا، والنيجر، وبوروندي الدول الأضعف.
وحول أداء الأردن على المؤشر، فقد جاء الأردن في المرتبة 71 عالميا والثامنة عربيا، محققا تحسنا مستمرا للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن تقدم عشرة مراتب مقارنة بالعام 2021. فيما حققت الإمارات بالمرتبة 32 عالمياً وهي الأولى عربياً.
وقد جاء تقدم مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023، نتيجة تحسن أدائه في المؤشرات الفرعية المندرجة تحت محور مدخلات الابتكار، وأهمها مؤشري: تطور بيئة الأعمال، والبنية التحتية، متقدماً بواقع 15 مرتبة في كل منهما. كما استمر تحسن أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور مخرجات الابتكار، حيث تقدم في مؤشر المخرجات الإبداعية بواقع 13 مرتبة ما بين العامين 2021 و2023. بالمقابل، تراجع أداء الأردن في مؤشر تطور السوق بواقع 6 مراتب خلال الفترة ذاتها، فيما بقي على الأداء نفسه ضمن مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 76).
وفي هذا السياق، أكد المنتدى ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود من قبل الجهات المعنية كافة، لتحسين أداء الأردن في مؤشر الابتكار، الأمر الذي سينعكس بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، والنهوض بالأردن ليكون حاضنة للمشاريع والشركات الابتكارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

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