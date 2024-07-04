72 % تراجع زوار مادبا في النصف الأول

محمد أبو الغنم

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تراجعت أعداد زوار محافظة مادبا من السياح بنسبة 72.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مدير سياحة مادبا وائل جعنيني.وأكد جعنيني لـ "الغد" أن أعداد زوار المحافظة بلغ نحو 107.2 ألف زائر من مختلف دول العالم مقارنة مع 387 ألفا.وبين جعنيني أن أسباب التراجع الملحوظ كان نتيجة تداعيات استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وإصرار جيش الاحتلال على ارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء.وأكد أن الحركة السياحية التي تشهدها المحافظة متواضعة منذ بداية العام.ورجح جعنيني عودة الحركة السياحية الى سابق عهدها فور انتهاء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن "السياحة تمرض ولا تموت" ، وهو قطاع سريع التعافي.وأشار إلى أن أكثر الجنسيات زيارة الى المحافظة هي الجنسية الفرنسية التي حصلت على المركز الأول بعدد يتجاوز الـ 10.7 ألف سائح، وسجلت الجنسية الأميركية المركز الثاني بعدد يزيد علىل 9 آلاف سائح، وسجلت الجنسية الإيطالية المركز الثالث بعدد يتجاوز الـ 7.6 ألف زائر، وبلغ عدد زوار المحافظة من الجنسية البريطانية أكثر من 5.5 ألف سائح، وبلغ عدد زوار المحافظة من الجنسية الإندونسية نحو 5.2 ألف سائح.وأشار جعنيني إلى أن السياحة الداخلية بلغت نحو 17.5 ألف سائح أردني من مختلف مناطق المملكة.وعن أكثر المواقع السياحية والأثرية زيارة في مادبا خلال النصف الأول كان نصيب الأسد لجبل نيبو الذي سجل أكثر من 107 آلاف زائر، يليه كنسية الخارطة بعدد 65.9 ألف سائح ، وسجل مركز الزوار أكثر من 59.6 ألف سائح، وبلغ عدد زوار حمامات ماعين 18.6 ألف زائر، وبلغ عدد زوار بانوراما البحر الميت أكثر من 18.4 ألف زائر، ووصل عدد زوار موقع مكاور أكثر من 6.7 ألف زائر، وسجل عدد زوار كنيسة الرسل والمتنزه الأثري ومتحف مادبا نحو 4.2 ألف زائر.وبين جعنيني أن أعداد المنشآت السياحية في المحافظة ارتفعت إلى 132 منشأة سياحية ودخلت 6 منشآت جديدة لممارسة أعمالها السياحية في مادبا خلال النصف الأول من العام الحالي.وتضم مادبا بحسب جعنيني 24 فندقا من نجمة وحتى أربعة نجوم بسعة 608 غرف وتحتوي على 1163 سريرا، وبلغ عدد المطاعم السياحية 32 مطعما، ويوجد في مادبا نحو 31 مشغلا متخصصا بعمل الفسيفساء والبسط والتطريز إضافة إلى الرسم بالرمال، وتضم نحو 39 متجرا متخصصا في التحف الشرقية، ويوجد في المحافظة 6 مكاتب سياحة وسفر وحج وعمرة.ولفت جعنيني الانتباه إلى أن محافظة مادبا تضم مئات المواقع السياحية والأثرية الفريدة من نوعها والتي تستحق الزيارة.وأكد أن مديرية سياحة مادبا تعمل وتركز على تحسين وتطوير كافة الخدمات والمرافق الصحية في مختلف موقعها السياحية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى متابعة المديرة المباشرة لتقديم أفضل الخدمات للسياح ومتابعة كافة ملاحظات السائح ومعالجتها لينقل صورة سياحية جميلة وجاذبة للمحافظة وللمملكة وليكون سفيرا ومروجا ومسوقا لنقل تجربته السياحة في الأردن.وأكد جعنيني أن القطاع السياحي في محافظة مادبا يوظف أكثر من 776 وظيفة مباشرة.وتضم مادبا نحو 277 موقعا أثريا بحسب قاعدة بيانات دائرة الآثار العامه.ويذكر أن أعداد زوار محافظة مادبا ارتفع بنسبة 42 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه إذ وصل إلى أكثر من 655.2 ألف زائر مقارنة مع 462.6 ألف بزيادة مقدارها 192.6 ألف.وشكلت نسبة زوار مادبا نحو 10.3 % من إجمالي زوار المملكة خلال العام الماضي.