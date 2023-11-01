الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

72 مليون دينار صافي ربح "الأردني الكويتي"

البنك الاردني الكويتي
البنك الاردني الكويتي
 تشير البيانات المالية المرحلية الموحدة التي أعلن البنك الاردني الكويتي عنها في نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى أن البنك حقق قفزات واضحة في جميع بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، وفي حجم أرباحه الصافية والتي بلغت 72.1 مليون دينار، بزيادة على الأرباح المتحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.اضافة اعلان
كما نما صافي قيمة الموجودات لدى البنك ليبلغ 5,072 مليار دينار، بزيادة على العام الماضي بنسبة 43 %، وقد بلغت قيمة حقوق الملكية العام الماضي مبلغ 477.6 مليون دينار وأصبحت 702.8 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من هذا العام، أي بنمو نسبته 47.2 %، كما نمت الودائع والتأمينات النقدية بنسبة 40.9 % حيث أصبحت 3,574 مليار دينار كما نمت التسهيلات بنسبة 5.6 % وأصبحت 2,030 مليار دينار.
وقد أكد المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس إدارة البنك على أنه يعتز بهذه النتائج التي تعبّر عن نمو استثنائي في كافة بيانات البنك وتبشر بالمزيد، مؤكداً على أن الاستراتيجية الموثقة والمعتمدة التي يتبناها البنك والشاملة لجميع أصعدة العمل المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية والإدارية، قد أسهمت في تحقيق هذا النجاح.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي أن الأرقام المتحققة ونسبة النمو العالية قد ترافقت جميعها مع الحفاظ على متانة الوضع المالي للبنك، حيث حافظ الأردني الكويتي على نفس المستوى الجيد من كفاية رأس المال التنظيمي حيث بلغت النسبة 17.56 %، كما رفع جميع نسب المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية لتكون مطمئنة وكافية لمواجهة أي مخاطر.
وختم البطيخي بتوجيه الشكر لعملاء البنك ومساهميه على ثقتهم، كما شكر إداريي البنك وموظفيه على جهودهم وتفانيهم في خدمة مؤسستهم، ووجه شكراً خاصاً إلى البنك المركزي الأردني وأكد حرصه على الامتثال لجميع تعليماته التي تهدف لحماية ودائع العملاء ودعم الاقتصاد الوطني، كما أبدى امتنانه لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي وكافة الجهات الرقابية في الأردن والعراق.
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