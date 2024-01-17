724 ألف لاجئ مسجل لدى "المفوضية" بنهاية 2023

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن حتى نهاية العام الماضي نحو 724 ألف لاجئ، وفق ما أظهرته نشرة إحصائية أصدرتها المفوضية أخيرا.وهذه الأعداد ضمن إجمالي اللاجئين في الأردن الذي يبلغ نحو 3.7 مليون لاجئ منهم 2.33 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق آخر معطيات إحصائية لدى الوكالة الصادرة نهاية العام 2022.ويضاف إلى ذلك 660 ألف لاجئ سوري غير مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين من إجمالي 1.3 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن وفق تقديرات رسمية.ويعني ذلك أن إجمالي أعداد اللاجئين في الأردن البالغ 3.7 مليون يشكلون زهاء 32 % من إجمالي عدد سكان الأردن البالغ عددهم حوالي 11.5 مليون نسمة.والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تعرف اختصارا باسم (مفوضية اللاجئين)، هي إحدى منظمات الأمم المتحدة التي أنشئت بهدف حماية ودعم اللاجئين، بطلب من الأمم المتحدة نفسها.وبالعودة إلى نشرة المفوضية الإحصائية يشكل اللاجئون السوريون النسبة الأكبر من المسجلين لدى المفوضية في الأردن إذ بلغ عددهم حوالي 649 ألف لاجئ أي ما نسبته 89.7 % من إجمالي اللاجئين بينما يأتي اللاجئون العراقيون في المرتبة الثانية إذ ناهزت نسبتهم من المجموع العام 7.7 % بواقع 55.465 ألف لاجئ.فيما شكل اللاجئون اليمنيون ما نسبته 1.8 % من إجمالي المسجلين بواقع 12.795 ألف لاجئ يليهم السودانيون إذ بلغ عددهم نحو 5 آلاف لاجئ أي ما نسبته 0.7 % من مجموع المسجلين في المفوضية، وفي المقابل بلغ عدد من يحملون صفة لاجئ في الأردن من مختلف الجنسيات الأخرى حوالي 1.546 ألف لاجئ.وأشارت النشرة إلى أن معظم هؤلاء اللاجئين يعيشون في البلدات والمدن الأردنية إذ يبلغ عددهم 587.22 ألف لاجئ أو ما نسبته 81.1 % من المسجلين في المفوضية، وفي المقابل يعيش نحو 137 ألف لاجئ في مخيمات خاصة أي ما نسبته 18.9 % من المجموع العام.ويقطن العدد الأكبر من اللاجئين في العاصمة عمان بواقع 255 ألف لاجئ وهو ما يناهز 35.3 % من الإجمالي العام، ومن ثم في محافظة إربد حيث يقطنها حوالي 127 ألف لاجئ بما نسبته 17.6 %، وتليها المفرق حيث يقطنها نحو 86 ألف لاجئ وهو ما يناهز 11.8 % من مجموع اللاجئين، فيما يبلغ عدد من يقطن محافظة الزرقاء هؤلاء نحو 47 ألف لاجئ بما نسبته 6.5 %، في حين يقطن البقية في محافظات المملكة المختلفة.وفي ما يتعلق بالتركيبة العمرية للاجئين المسجلين في المفوضية، أوضحت النشرة أن الشباب البالغين يشكلون النسبة الأكبر من هؤلاء بواقع 349 ألف لاجئ وهو ما نسبته 48.2 % من مجموع اللاجئين فيما يشكل فئة الأطفال نحو 47 % من إجمالي اللاجئين بواقع 339 ألف لاجئ في حين بلغ ممن هم في مرحلة كبار السن نحو 35.5 ألف أو ما نسبته 4.9 % من الإجمالي العام.وحول حاجات اللاجئين وظروفهم أفادت النشرة أن ما نسبته 23.4 % من اللاجئين يصنفون على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يبلغ عددهم قرابة 169 ألف لاجئ، كما يصنف 13.3 % من اللاجئين بأنهم في حالة طبية خطيرة إذ يبلغ عددهم نحو 96 ألف لاجئ، ويصنف حوالي 52 ألف لاجئ بأنه في حالة عجز وهو ما نسبته 7.3 % من المجموع العام، بينما يبلغ عدد ممن يحتاجون للحماية القانونية والمادية المحددة قرابة 30 ألف لاجئ بما نسبته 4.2 % في حين يبلغ عدد الأطفال المصنفين بأنه في حالة خطر حوالي 27 ألف لاجئ.ويشار أخيرا إلى أن تقرير الإتجاهات العالمية 2023 الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي 2023 قد لفت إلى أن نحو ربع سكان الأردن من اللاجئين.