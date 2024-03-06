74.8 مليون دينار إيرادات دار الدواء في 2023

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ارتفعت إيرادات شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار الى 74.8 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع مبيعات عام 2022 والبالغة انذاك 60.3 مليون دينار.وحققت الشركة ارتفاعا في الأرباح التشغيلية الى 29.3 مليون دينار مقارنة مع 24.5 مليون دينار، وفق ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وبلغت أرباح الشركة قبل الضريبة نحو 2.6 مليون دينار مقارنة مع ما حقققته الشركة عام 2022 من أرباح والبالغة 2.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة نحو 3.17 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع أرباح بلغت 2.2 مليون دينار عن عام 2022. وحققت الشركة عام 2023 ارتفاعا في الأرباح بالمقارنة مع العام الماضي 2022 حيث كان السبب الرئيسي هو الزيادة في صافي المبيعات بنسبة 24.1 بالمئة مما كان له إضافة على إجمالي الربح لهذا العام بمبلغ 4.8 مليون دينار. - (بترا)