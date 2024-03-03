الأحد 03 آذار 2024
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75 مليون دولار قيمة شهادات المنشأ الصادرة من صناعة إربد الشهر الماضي

غرفة صناعة اربد
غرفة صناعة اربد
بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر شباط الماضي، حوالي 75 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر شباط من عام 2023 التي بلغت 68.9 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 9 بالمئة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير الغرفة اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر شباط الماضي 981 شهادة، مقارنة مع 781 شهادة لذات الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير، بأن مدينة الحسن الصناعية جاءت في صدارة صادرات المدن الصناعية في إربد بمبلغ 70.5 مليون دولار بنسبة 94 بالمئة، وحلت مدينة السايبر سيتي الصناعية في المركز الثاني بمبلغ 3.98 مليون دولار وبنسبة 5 بالمئة، وجاءت باقي مناطق إربد في المركز الثالث بمبلغ 550 ألف دولار وبنسبة 1 بالمئة، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية 7.6 مليون دولار.
وبين التقرير، أن قيمة صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات من إجمالي الصادرات بلغت 64.7 مليون، والصناعات التموينية والغذائية 4.3 مليون دولار، وتوزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والبلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف، إضافة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 68.5 بالمئة.
وبين أن نسبة صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات من نسبة إجمالي الصادرات وصلت إلى 86.3 بالمئة، وأن صادرات الغرفة إلى الدول العربية وصلت نسبتها إلى نحو 12 بالمئة.
--(بترا)
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