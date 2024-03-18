الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

782.6 مليون دينار إنفاق زوار المملكة في شهرين

مدينة جرش الأثرية
مدينة جرش الأثرية
عمان- سجل حجم إنفاق الزوار الدوليين للمملكة، خلال أول شهرين من العام الحالي، 782.6 مليون دينار، بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "الغد"، ارتفع حجم الإنفاق بنسبة 4.5 % أو بمقدار 33.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت نحو 749 مليون دينار. أما خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، فبلغ حجم إنفاق الزوار الدوليين (الأجانب والعرب والمغتربين) 389.7 مليون، بارتفاع نسبته 9 % أو بمقدار 32 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي.اضافة اعلان
وسجلت الجنسيات العربية أعلى نسبة إنفاق خلال الشهرين الماضيين؛ إذ بلغ 388.2 مليون دينار، بزيادة على الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 86 مليون دينار أو ما نسبته
 28.5 % والتي كانت تبلغ 302 مليون دينار.
وجاء زوار المملكة من المغتربين في المركز الثاني من حيث الأعلى إنفاقا خلال الشهرين الماضيين؛ إذ بلغ قرابة 269.3 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 10.7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغ وقتها 243.2 مليون دينار.
وسجلت الجنسيات الأجنبية تراجعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 38.2 %؛ حيث بلغ حجم الإنفاق في الشهرين الماضيين نحو 125.9 مليون دينار مقابل 203.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب وزارة السياحة والآثار، فإن إنفاق المقيمين في الأردن يشمل التعليم والسياحة والعلاج.
ويشار إلى أن الدخل السياحي، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، ارتفع بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ليسجل ما قيمته 1.1 مليار دولار.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، نمواً نسبته 8.9 %، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار). 
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