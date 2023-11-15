الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

%8 ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في 9 أشهر

بنايات سكنية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)
بنايات سكنية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)
عمان - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، إلى 7.058 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.538 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 8 بالمائة.اضافة اعلان
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أمس، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 18228 رخصة حتى نهاية أيلول الماضي من العام الحالي، مقارنة مع 18928 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 3.7 بالمائة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية أيلول الماضي لهذا العام، نحو 5.86 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 5.43 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7.9 بالمائة. في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.19 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 11.0 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.2 بالمائة.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.1 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.9 بالمائة.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 65.6 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية أيلول الماضي من هذا العام، بزيادة نسبتها 0.2 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.8 بالمائة، بزيادة نسبتها 2.8 بالمائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 بالمائة، بانخفاض نسبته 8.5 بالمائة، عن نفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.7 بالمائة، وبمساحة مقدارها 0.844 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1 بالمائة، وبمساحة مقدارها 0.231 متر مربع لكل فرد.
وأشار التقرير إلى أن المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت ما نسبته 64.8 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة حتى نهاية أيلول الماضي للعام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.2 بالمائة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.6 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.2 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.5 بالمائة.
أما على مستوى شهر أيلول للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2107 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 895 ألف متر مربع مقارنة مع 911 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.8 بالمائة.-(بترا)
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