8 % زيادة الشركات المسجلة في 5 أشهر

طارق الدعجة

عمان- واصلت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات نموها إذ سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق ما أكده مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي.

وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد" أن الشركات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 2643 شركة مقابل 2440 شركة مسجلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار العرموطي إلى أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي كان من نوع ذات المسؤولية المحددة تم تسجيل 1900 شركة منها وبنسبة 72 % من إجمالي الشركات التي تم تسجيلها وبحجم رؤوس أموال تصل إلى 40 مليون دينار.

وأشار العرموطي إلى نمو إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 23 % لتصل إلى 98 مليون دينار مقابل

79 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يشار الى ان الشركات التي تم تسجيلها حتى نهاية أيار (مايو) تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة منها الصناعة والتجارة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمطاعم والتعليم.

وبرر العرموطي زيادة أعداد الشركات المسجلة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها تطور واستقرار التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وتوفر الكوادر المؤهلة والسير في تنفيذ البرنامج الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي ما عزز قدرة المملكة على أن تكون بيئة حاصنة للأعمال.

وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق برقمنة معظم خدمات الدائرة ما سهل عمليات تسجيل الشركات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر بالإضافة إلى دور التعديلات التي طرأت على قانون الشركات والتي اسهمت بشكل كبير في تخفيض متطلبات تسجيل الشركات والمدد الزمنية لذلك.

يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، وعدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.

وجدد العرموطي التأكيد على مواصلة الدائرة تطوير خدماتها بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال ويسهل الإجراءات متلقي الخدمات في إنجازات معاملات واقامة مشاريعهم وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وتستهدف دائرة مراقبة الشركات، زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة، وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.

وتعد دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003، لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة، تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، للشركات المساهمة العامة.

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