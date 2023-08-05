8.9 مليار دينار قيمة مدفوعات الأردنيين الفورية الرقمية

إبراهيم المبيضين

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عمان- واصلت قيمة المدفوعات الرقمية الفورية ارتفاعها في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت ارتفاعا نسبته 48 %، بحسب رصد أجرته "الغد" للتقارير الشهرية والربعية لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).وناهزت قيمة المدفوعات الفورية الرقمية 8.9 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 6 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.وتوزعت قيمة المدفوعات الرقمية الفورية عبر ثلاثة أنظمة دفع متوافرة في الأردن وهي "كليك" و"جوموبي" و "إي فواتيركم" في أول ربعين من العام الحالي على النحو الآتي: إذ سجلت في الربع الثاني من العام الحالي ما قيمته 4.6 مليار دينار وما قيمته 4.3 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.وفي التفاصيل، أظهر رصد "الغد"، أن خدمة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا "إي فواتيركم" قد استحوذت على حصة الأسد من القيمة الإجمالية لمدفوعات الأردنيين الفورية الرقمية في النصف الأول عندما سجلت حوالي 5.76 مليار دينار مشكلة نسبة تصل إلى64.7 % من الإجمالي.وبينت الأرقام الرسمية، أن نظام الدفع الفوري " كليك" سجل خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 1.84 مليار دينار، مشكلا نسبة تصل إلى 20.7 % من الإجمالي.وأظهرت الارقام الرسمية أن نظام " جوموبي"، نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (المحافظ الإلكترونية)، سجل في النصف الأول من العام الحالي حركات دفع بقيمة تصل إلى قرابة 1.3 مليار دينار، مستحوذة على نسبة 14.4 % من القيمة الإجمالية لكل طرق الدفع الفورية الرقمية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي.وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات أن اجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي بلغت قرابة 45 مليون حركة.ووفقا للبيانات فقد زاد عدد حركات الدفع عبر جميع الأنظمة بمقدار 18.8 مليون حركة دفع، وبنسبة تصل إلى 72 % مقارنة بعدد الحركات المسجلة في النصف الأول من العام الماضي، والذي بلغ وقتها قرابة 26.23 مليون حركة دفع.وبالنسبة لأعداد مستخدمي كل نظام، فقد أظهرت الأرقام أن عدد مستخدمي نظام " اي فواتيركم"، بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 3.81 مليون مستخدم.وبينت الأرقام، أن عدد مستخدمي نظام الدفع عبر الهاتف النقال "جوموبي" بلغ مع نهاية النصف الأول قرابة 1.96 مليون مستخدم.وبالنسبة لعدد مستخدمي نظام الدفع الفوري "كليك"، فقد بلغ مع نهاية النصف الأول قرابة 810 آلاف مستخدم.